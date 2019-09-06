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В Москве закрыли ТРЦ «Авиапарк» из-за аварии на линии электропередачи

Из-за аварии на линии электропередачи в Москве закрыли ТРЦ «Авиапарк» (метро «ЦСКА»), сообщили на странице торгового центра во «В контакте». По данным пресс-службы, авария произошла сегодня, 6 сентября.

Около 4 утра в районе 3-й Хорошевской улицы произошла авария с повреждением четырех кабелей. В результате ТРЦ остался без электричества.

В сообщении говорится, что сейчас у метро «ЦСКА» людей предупреждают о закрытии торгового центра. На въезде на парковку вдоль дублера выставлены регулировщики. Сроки восстановления подачи электричества и открытия торгового центра не сообщаются.