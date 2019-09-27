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Бизнес
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Котировки китайских компаний упали после новости о возможном делистинге с бирж США

Ведомости
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Котировки китайских компаний начали падать после того, как сразу несколько СМИ сообщили о возможном ограничении инвестиций США в Китай. Цена одной акции Alibaba Group упала на 5,26% до $165,8, JD.com – на 5,88% до $27,83, Pinduoduo – на 4,2% до $31,28, Baidu – на 3,67% до $101,21, NetEase – на 4,63% до $260,69 (данные на 15:57 по местному времени, 22:57 мск). Это американские компании, которые торгуются на американской бирже.

В пятницу сразу несколько изданий – Bloomberg, CNBC, Financial Times – сообщили, что США рассматривают возможное введение ограничений для американских инвесторов в Китай. По данным источника CNBC, администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает полный запрет на инвестиции со стороны США в Китай. Собеседники Bloomberg и Financial Times говорят, что власти США могут инициировать делистинг китайских компаний с американских фондовых бирж.

Торговая война между США и Китаем идет с прошлого год. Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары, Китай в ответ также вводил пошлины. Стороны неоднократно вели переговоры о заключении сделки, но в итоге снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.

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Политика
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Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева отпустили из СИЗО

Ведомости
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Фигуранта дела о госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова. По его словам, следователь принял такое решение из-за состояния здоровья Кудрявцева, которое за проведенный в СИЗО год значительно ухудшилось.

В июле 2018 г. «Коммерсантъ» сообщил, что научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Кудрявцева подозревают в передаче секретной информации, которая попала в руки спецслужб страны НАТО, а занимался он «тематикой гиперзвуковых потоков», использовавшихся в том числе в оборонных проектах.

Позже стало известно, что ФСБ обвиняет Кудрявцева в том, что он передавал секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал» бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. В здании ЦНИИмаша в Королеве, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, структура «Роскосмоса») Дмитрия Пайсона в Москве прошли обыски. После этого Кудрявцева арестовали и поместили в СИЗО.

Коллеги ученого заявляли, что обмен информацией происходил в 2011–2013 гг. в рамках проекта по аэродинамике многоразовых космических кораблей, совместного с Минобрнауки России. Семья физика просила о помощи уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову. Правозащитная организация «Мемориал» признала его политзаключенным.

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Экономика
Новости

Матвиенко: большинство россиян не могут накопить на пенсию

Ведомости
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала законопроект о гарантированном пенсионном продукте, подготовленный Минфином. В интервью «РИА Новости» она сказала, что у россиян нет достаточных накоплений, чтобы соответствующий закон заработал в полную силу.

Сейчас у значительной части населения такие доходы, которые не позволяют что-то отложить на увеличение пенсионного обеспечения в будущем, считает Матвиенко. По ее словам, практика увеличения пенсии за счет личных накоплений в мире является довольно распространенной. Однако она выразила сомнение, что это своевременное нововведение для России.

В этом году в России началась пенсионная реформа, которая предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Согласно подписанному в октябре 2018 г. президентом Владимиром Путиным закону к людям предпенсионного возраста относятся граждане, которым до пенсии осталось пять лет.

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Технологии
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Deutsche Welle ответила на обвинения во вмешательстве в дела России

Ведомости
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Совет по вещанию медиакорпорации Deutsche Welle (DW) считает, что работа издания в России не может вызывать нареканий, и отвергает обвинения во вмешательстве во внутренние дела России, соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.

«Мы ожидаем, что российские власти позаботятся о том, чтобы все корреспонденты DW в России могли передавать информацию свободно и без ограничений», – заявил председатель совета по вещанию DW Карл Юстен.

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении немецкого информационного агентства DW аккредитации, сообщил 27 сентября руководитель комиссии Василий Пискарев. Депутаты обнаружили в действиях немецкого издания признаки оправдания экстремизма, а само СМИ обладает признаками иностранного агента, отметили в Госдуме.

В Госдуме в августе создали специальную комиссию, чтобы рассмотреть возможные факты вмешательства со стороны Google, Facebook, DW и посольства США в период прошедших протестов перед выборами в Мосгордуму. В вину DW депутаты поставили сообщение в Twitter 27 июля, в день несогласованной акции в Москве: «Москва, выходи! Нет, еще, похоже, ничего не закончилось». К твиту привязано видео, где протестующие кричат: «Москва, выходи!», т. е. в твите процитированы эти слова, хотя и без кавычек.

Депутаты предлагали руководству DW ответить на критику лично, но глава администрации генеральной дирекции DW Йоханнес Хоффман отказался, сославшись на то, что DW подотчетно немецким надзорным органам. Также депутаты 27 сентября заявили, что намерены проверить такие СМИ, как «Настоящее время», «Медуза», Русская служба BBC, «МБХ медиа», «Голос Америки» и «Радио Свобода». Какие именно материалы этих изданий привлекли внимание депутатов – не уточняется.

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Финансы
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Bloomberg узнал о возможном делистинге китайских компаний с бирж США

Ведомости
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В Белом доме обсуждается возможность делистинга китайских компаний с американских фондовых бирж, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников. Эта информация появилась на фоне переговоров США и КНР о возможном перемирии в торговой войне.

На американских биржах торгуются крупные китайские компании. К примеру, Alibaba, JD.com, Baidu, Pinduoduo и др.

Кроме того, администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает запрет каких-либо финансовых вложений со стороны США в китайские компании, сообщает CNBC со ссылкой на источник.

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 г. Американский президент Дональд Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары, Китай в ответ также вводил пошлины. Стороны неоднократно вели переговоры о заключении сделки, но в итоге снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.

С 1 сентября вступили в силу новые пошлины США на китайские товары на общую сумму $300 млрд. С 1 октября произойдет увеличение тарифов до 30% на другой перечень продукции из Китая стоимостью $250 млрд. Следующее повышение пошлин на ряд китайских товаров ожидается в декабре. Трамп требовал от американских компаний перенести в США производство, которое ведется ими в Китае.

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Политика
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МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете

Ведомости
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МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете. Это следует из данных на портале проектов нормативных актов.

Как поясняется в карточке документа, речь идет о распространении «сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России». «В настоящее время назрела необходимость создания механизма реализации социальных гарантий сотрудников полиции», – подчеркивается в публикации на портале.

Предполагается, что законопроектом будет введена административная ответственность. В карточке документа говорится, что проект предполагает «индивидуализацию механизма», который уже предусмотрен законопроектом, введшим в КоАП штрафы и арест за распространение информации в интернете, выражающей «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам». Законопроект «индивидуализирует» также механизм блокировки такой информации.

Документ разрабатывается по поручению МВД, отмечается в информации на портале. Его общественное обсуждение стартовало 27 сентября и продлится до 11 октября. Планируемый срок вступления в силу – январь 2020 г.

Поправки об ограничении распространения материалов, которые выражают «явное неуважение к обществу и государству», вступили в силу 29 марта. По ним нтернет-ресурсы обязаны удалить такую информацию по требованию Роскомнадзора – или будут заблокированы. Норма предусматривает штраф от 30 000 руб. Решать, оскорбляет тот или иной материал власти или общество, по закону может только генпрокурор либо его заместители, только по их поручению Роскомнадзор может прислать интернет-ресурсам требование об удалении материалов.

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Политика
Новости

Чубайс назвал арест Калви «максимальным ущербом» для российской экономики

Ведомости
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Арест основателя Baring Vostok Майкла Калви нанес «максимально возможный ущерб» российскому инвестиционному климату и российской экономике. Об этом заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на пленарной сессии конгресса Private Equity. Видео со своим выступлением он опубликовал в своем Facebook.

Он отметил, что во время этого же конгресса в 2018 г. «мы [участники] рассчитывали, что мы уже в нижней точке, но, похоже, что в этом году ситуация тяжелее, чем в прошлом году». «Мы это дно пытаемся нащупать, как это [говорится], достиг дна – и в это время снизу постучали. Ровно это с нами и произошло», – подчеркнул Чубайс.

«Я, объективно оценивая картинку, представил себе, что кто-то умный, профессиональный и злой поставил себе задачу: а как одним действием нанести максимально возможный ущерб российскому инвестиционному климату, российской экономике, российской private equity индустрии? Для этого нужно найти человека, который пользуется самым большим уважением, человека, который является одним из самых авторитетных, человека, который, больше двух десятилетий работая в индустрии, привлек в страну миллиарды и миллиарды долларов, человека, который приложил свой интеллект к тому, чтобы в стране возникли крупнейшие авторитетнейшие компании, признанные всем миром, – и ровно этого человека посадить», – констатировал председатель правления «Роснано».

Он иронично назвал решение об аресте Калви «предельно технологичным» и выразил мнение, что в этой ситуации применим термин «провокация». «Трудно было такого масштаба ущерб нанести стране одним решением. Удалось», – добавил Чубайс.

Он подчеркнул, что дело «рассыпается». «Не в последнюю очередь потому, что консолидировалось бизнес-сообщество. Я уверен, что оно рассыплется. Ущерб от этого не исчезает, но мне кажется, что обратное движение маятника может существовать», – отметил Чубайс. Он выразил надежду на то, что те, кто принимает такие решения, «в следующий раз подумают» и «немножко мозги приложат свои».

Ранее Чубайс уже высказывался о ситуации с Калви. Он называл это дело «позорным».

Основатель Baring Vostok Майкл Калви и пятеро его деловых партнеров были арестованы в феврале по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Бизнесмены вину отрицают и связывают дело с акционерным конфликтом. В апреле Калви был переведен под домашний арест.

Финансы
Новости

Темпы роста рынка МФО в России превысили потребкредитование банков

Ведомости
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Темпы роста рынка микрофинансирования во II квартале 2019 г. были выше темпов роста потребительского кредитования банков, говорится в подготовленном Центробанком «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов».

При этом регулятор отмечает небольшие объемы этой отрасли и указывает, что высокие темпы роста объясняются в том числе эффектом низкой базы. Портфель микрозаймов вырос на 9% квартал к кварталу – до 190 млрд руб., из которых 156 млрд руб. выдано физическим лицам. За тот же период портфель кредитов физическим лицам у банков (без учета ипотечных кредитов) вырос на 6% до 9,1 трлн руб.

В отличие от клиентов банков заемщиками МФО являются люди, которые по той или иной причине не удовлетворяют требованиям банков или им не нужны большие займы, поясняет ЦБ. Кроме того, регулятор отмечает, что доля просроченной задолженности NPL 90+ (кредиты, просроченные на 90 дней и более) в совокупном портфеле МФО выросла до 27,3%, сравнявшись с пиковым значением 2017 г. Рост просрочки вызван снижением объемов портфеля, передаваемого профессиональным коллекторам, поясняется в обзоре.

Технологии
Новости

Apple будет показывать фильмы собственного производства в кинотеатрах

Ведомости
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Apple будет показывать фильмы своего производства в кинотеатрах перед тем, как размещать в стриминговом сервисе. Об этом The Wall Street Journal (WSJ) рассказали знакомые с ситуацией источники.

По их словам, таким образом компания планирует привлечь знаменитых режиссеров и продюсеров и избежать трений с Голливудом, которые возникли у Netflix. Последний просит владельцев кинотеатров выпускать фильмы в то же самое время, когда они выходят на стриминговом сервисе. Это ограничивает возможности Netflix, поскольку крупные кинотеатры настаивают на том, чтобы прокатываемый фильм не появлялся онлайн в течение примерно трех месяцев после выхода на экраны. Как отмечает WSJ, в последние месяцы Netflix провалил переговоры с кинотеатрами по показам своих фильмов, это коснулось и картины Мартина Скорсезе «Ирландец».

Стратегия Apple больше похожа на стратегию Amazon, которая три месяца показывала свой фильм «Манчестер у моря» в кинотеатрах, пишет WSJ.

Один из самых крупных релизов Apple – фильм On the Rocks Софии Копполы, в котором сыграл актер Билл Мюррей. Как рассказали источники WSJ, компания планирует выпустить его в середине 2020 г., возможно, после того, как он будет показан на престижном мероприятии, к примеру на Каннском фестивале. On the Rocks производится совместно с независимой киностудией A24, которая выпустила фильм «Лунный свет». Картина в 2017 г. получила три премии «Оскар», в том числе как лучший фильм.

В этом году произведенный Netflix фильм «Рома» получил 10 номинаций на премию «Оскар» и выиграл три из них. В частности, Альфонсо Куарон, снявший картину, получил премию за лучшую режиссуру. Ситуацию подверг критике Стивен Спилберг. Он выразил мнение, что продукция Netflix и других стриминговых сервисов несправедливо конкурирует с картинами традиционных дистрибуторов, поскольку первые проводят лишь короткие и формальные показы в кинотеатрах, а затем дают возможность своим подписчикам смотреть киноленты онлайн круглосуточно. Netflix в ответ заявил, что люди, которые живут в городах без кинотеатров, тоже должны иметь возможность получить доступ к новым фильмам.

Стриминговый сервис Apple TV+ будет запущен 1 ноября. Он будет доступен в приложении Apple TV. Стоимость подписки в России составит 199 руб. в месяц.

Политика
Новости

Турчак предложил подписать меморандум о невмешательстве стран во внутренние дела друг друга

Ведомости
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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил разработать и подписать европейским партиям меморандум о невмешательстве во внутренние дела друг друга. Об этом он заявил на конференции «Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе», которая проходит в Калининграде.

По мнению Турчака, уважение суверенитета, политической независимости и равенства европейских стран, невмешательство во внутренние дела друг друга являются принципами России в отношении безопасности европейского континента. Он напомнил, что в 2018 году «Единая Россия» на ассамблее парламентских партий стран Азии предложила объединить усилия различных политических в борьбе с «противоправным вмешательством во внутренние дела стран, что, по мнению Турчака, соответствует принципам устава ООН. Соответствующий меморандум он предложил подписать и в Европе: «Мы уже обсуждали этот вопрос со многими парламентскими партиями в Европе и готовы к активным совместным действиям по разработке соответствующего многостороннего меморандума».

Турчак сказал, что меморандум предложено подписать Народной партии Испании, партии «Лига Севера» (Италия), АКЕЛ (Кипр), «Ени Азербайджан», «Процветающая Армения», «Фидес» (Венгрия), Новая демократия (Греция), республиканское общественное объединение «Белая Русь» (Белоруссия), Сербская прогрессивная партия и Сербская народная партия. Члены этих партий приняли участие в конференции.

Политика
Новости

Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткойнов

Ведомости
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Сотрудника Российского федерального ядерного центра, расположенного в закрытом городе Сарове Нижегородской области, Дениса Байкова оштрафовали на 450 000 руб. за попытку намайнить биткойны на рабочем месте. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Саровского городского суда.

Российский федеральный ядерный центр – ведущее предприятие в системе «Росатома» в области разработки и производства ядерных боеприпасов, а также радиационной физики, физики лазера, плазмы и термоядерного синтеза.

В феврале трое сотрудников предприятия были задержаны при попытке несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей для майнинга криптовалюты.

Согласно информации на сайте суда, обвинительный приговор Байкову был вынесен 17 сентября. Он был признан виновным по статьям о нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации (ч. 1 ст. 274 УК) и о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК). Дела двух других сотрудников центра переданы в суд, дата рассмотрения пока не назначена.

Кто разбогател на криптовалюте

Политика
Новости

Заместитель генпрокурора Украины сообщил об остановке следствия по делу Байдена

Ведомости
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Решение о прекращении расследования деятельности компании Burisma Group было принято еще 1 августа 2017 г., сообщил заместитель генпрокурора Украины, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий в эфире радиостанции «Новое время».

По его словам, украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности этой компании. Холодницкий пояснил, что дело решили закрыть, поскольку оно безрезультатно расследовалось около двух лет. За это время не удалось найти никаких доказательств. Последнее совещание по делу состоялось в мае 2017 г., там было озвучено, что по делу нет подвижек. Тогда прокуратура дала следователям два месяца, чтобы показать результат. Этого не произошло, поэтому работу в этом направлении приостановили.

Холодницкий пояснил, что теперь производство «висит», т. е. по нему активных следственных действий не проводится.

Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Поводом стали сообщения американских СМИ о том, что президент США в беседе с украинским лидером мог просить о расследовании действий Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является фаворитом текущей предвыборной гонки от демократической партии. Это было воспринято как попытка недобросовестной конкуренции на выборах. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп и Зеленский обсуждали расследование против Байдена.

Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma. Трамп и его личный адвокат Рудольф Джулиани предположили, что Байден-старший настаивал в 2016 г. на отставке тогдашнего генерального прокурора Украины Виктора Шокина, потому что в отношении владельца Burisma Николая Злочевского на Украине велось расследование.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента американского президента. Она отметила, что поведение Трампа во время разговора с украинским президентом – это нарушение конституционных обязанностей главы государства, поскольку он, по сути, просил иностранное государство вмешаться в выборы в США.

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