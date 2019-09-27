Котировки китайских компаний упали после новости о возможном делистинге с бирж США
Котировки китайских компаний начали падать после того, как сразу несколько СМИ сообщили о возможном ограничении инвестиций США в Китай. Цена одной акции Alibaba Group упала на 5,26% до $165,8, JD.com – на 5,88% до $27,83, Pinduoduo – на 4,2% до $31,28, Baidu – на 3,67% до $101,21, NetEase – на 4,63% до $260,69 (данные на 15:57 по местному времени, 22:57 мск). Это американские компании, которые торгуются на американской бирже.
В пятницу сразу несколько изданий – Bloomberg, CNBC, Financial Times – сообщили, что США рассматривают возможное введение ограничений для американских инвесторов в Китай. По данным источника CNBC, администрация американского президента Дональда Трампа обсуждает полный запрет на инвестиции со стороны США в Китай. Собеседники Bloomberg и Financial Times говорят, что власти США могут инициировать делистинг китайских компаний с американских фондовых бирж.
Торговая война между США и Китаем идет с прошлого год. Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары, Китай в ответ также вводил пошлины. Стороны неоднократно вели переговоры о заключении сделки, но в итоге снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.