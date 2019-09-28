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Мамаев подписал контракт с футбольным клубом «Ростов»

Полузащитник Павел Мамаев подписал контракт с футбольным клубом «Ростов», соглашение рассчитано на два года. Об этом, как передает радиостанция «Говорит Москва», объявил диктор на стадионе в Ростове-на-Дону во время матча местной команды с московским «Динамо».

На прошлой неделе футбольный клуб «Краснодар» объявил о расторжении соглашения с Мамаевым, который выступал за команду с 2013 г.

Пресненский суд Москвы в начале мая отправил Мамаева, футболиста «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого в колонию на сроки от года пяти месяцев до полутора лет. Причиной стали две драки в центре Москвы, произошедшие в октябре 2018 г. Мамаев и братья Кокорины 17 сентября вышли на свободу по условно-досрочному освобождению.

Как Кокорин и Мамаев вышли на свободу