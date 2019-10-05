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Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от уплаты таможенных сборов

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В августе Счетная палата опубликовала бюллетень, в котором говорилось, что одна из российских авиакомпаний взяла в лизинг самолет за границей и занизила его стоимость при ввозе в Россию в 2,7 раза. В результате, по подсчетам аудиторов, бюджет недополучил более 100 млн руб. таможенных сборов. Название авиакомпании в сообщении Счетной палаты не указывается. Как выяснил РБК, речь идет о чартерном перевозчике iFly Airlines. Пресс-служба компании подтвердила изданию эту информацию.

Подобная схема уклонения от таможенных платежей была выявлена Счетной палатой впервые, сообщили РБК в ведомстве. Обнаруженные нарушения указывают на «коррупционные риски в деятельности должностных лиц Внуковской таможни», через которую проводился самолет, считают аудиторы. В компании, эксплуатирующей самолет, началась выездная таможенная проверка, сообщила изданию пресс-служба Внуковской таможни.

Авиакомпания iFly выполняет чартерные рейсы в Турцию, Таиланд, Италию и другие страны для туроператоров Tez Tour и Tui. Базируется в московском аэропорту «Внуково». Первый рейс iFly состоялся в декабре 2009 г. Сейчас авиакомпания занимает 20-е место в России по объему перевозок.

В феврале текущего года гендиректора iFly Евгения Филатова признали виновным в даче взятки в особо крупном размере высокопоставленному чиновнику Росавиации. По версии следствия, за два года он передал представителю ведомства 2,16 млн руб., чтобы получить разрешение на разовые полеты в порядке чартерных международных сезонных рейсов. Филатов был приговорен к 3,5 г. условно и штрафу в 6 млн руб. В отношении него продолжается расследование по другому уголовному делу – о получении взяток.

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Бизнес
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Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» ушел в отставку

Ведомости
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Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» — в связи с неудовлетворительными результатами команды, сообщается на ее сайте. Хохлов подал заявление об увольнении после матча с «Оренбургом», который прошел 5 октября и завершился поражением москвичей. Руководство клуба приняло отставку.

В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера, отмечается в сообщении.

Поражение в матче с «Оренбургом» стало для «Динамо» третьим подряд в играх Российской футбольной премьер-лиги. Всего команда в 12 турах чемпионата одержала две победы, проиграла шесть матчей и четырежды сыграла вничью. Сейчас «Динамо» находится в зоне вылета на 15-м месте в турнирной таблице.

Хохлов завершил карьеру футболиста в 2010-м в «Динамо», после чего вошел в тренерский штаб команды. Пост главного тренера он занял в 2017 г.

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Технологии
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PayPal отказалась от участия в проекте Facebook по выпуску криптовалюты

Ведомости
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Американская компания PayPal, являющаяся оператором международной платежной системы, отказалась участвовать в проекте Facebook по выпуску криптовалюты Libra. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление PayPal. Такое решение руководство компании объяснило желанием сосредоточиться на развитии существующего бизнеса.

При этом в заявлении отмечается, что PayPal поддерживает планы Facebook по выпуску криптовалюты и намерена в будущем сотрудничать с компанией. Руководителем проекта Libra является Дэвид Маркус, который ранее был президентом PayPal. 

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что американские корпорации Visa и Mastercard, а также ряд других компаний намерены отказаться от участия в проекте Facebook по выпуску криптовалюты. Причиной, по данным издания, стала критика Libra со стороны американских и европейских властей. 

О планах выпустить собственную криптовалюту Facebook объявил в июне текущего года. Ее функционирование будет основано на технологии блокчейн — децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.

Кто разбогател на криптовалюте

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Политика
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Иран не подтвердил данные о скором освобождении российской журналистки

Ведомости
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Посольству России в Иране не подтвердили информацию о скором освобождении задержанной в Тегеране российской журналистки Юлии Юзик. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко. «Посол встречался, доступ и разъяснения запросили, информацию о скором освобождении нам не подтвердили», – сказал он.

Накануне официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави и посол этой страны в Москве Мехди Санаи сообщали, что россиянку отпустят в ближайшее время. По словам Мусави, ее задержали «для дачи ряда объяснений».

О задержании Юзик в столице Ирана 4 октября сообщил журналист Борис Войцеховский. По его словам, корреспондентку заподозрили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, ей грозит 10 лет тюрьмы. Дочь Юзик позже уточнила, что судебное разбирательство назначено на 5 октября.

Журналистка ранее несколько лет работала в Тегеране корреспондентом и 29 сентября снова приехала туда по частному приглашению. О целях визита Юзик не сообщалось. В аэропорту у нее изъяли паспорт, а позже прямо из гостиницы журналистку забрали сотрудники Корпуса стражей исламской революции.

Новости СМИ2
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Политика
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Саудовская Аравия наградила орденом гендиректора РФПИ

Ведомости
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев получил орден имени короля Абдель-Азиза ибн Сауда II степени, торжественную церемонию награждения в Эр-Рияде провел наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

Как отмечается в сообщении фонда, Дмитриев был удостоен высшей награды королевства за первостепенный вклад в укрепление сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией. Гендиректор РФПИ стал первым россиянином, получившим этот орден, после президента Владимира Путина, который был награжден в 2007 г.

Церемония награждения прошла в преддверии визита российского лидера в Саудовскую Аравию.

Орден короля Абдель-Азиза – высший саудовский национальный орден. Он присваивается за выдающиеся заслуги перед королевством.

Дмитриев в 2017 г. был награжден в России орденом Александра Невского за большой вклад в реализацию международных инвестиционных проектов и социально-экономическое развитие страны. В 2018 г. гендиректор РФПИ получил звание кавалера национального ордена Почетного легиона по решению президента Франции Эмманюэля Макрона.

10 героев Путина. Кого в окружении президента награждали высшей военной наградой

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МВД обнародовало детали поправок в ПДД из-за электросамокатов и моноколес

Ведомости
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В правилах дорожного движения (ПДД) может появиться новый термин – «средства индивидуальной мобильности», который будет включать электросамокаты, моноколеса и гироскутеры, рассказал «Коммерсанту» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин. Пользователей этих транспортных средств обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или тротуарам со скоростью не более 20 км/ч. Такие поправки в ПДД готовят Минтранс и Госавтоинспекция.

По словам Митрошина, термин «средства индивидуальной мобильности» (СИМ) будет объединять также сигвеи, скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты. Представитель МВД уточнил, что райдерам разрешат выезжать на проезжую часть в случае отсутствия велосипедной дорожки и тротуара. При этом они должны будут держаться на дороге как можно правее (как велосипедисты). Какое наказание ждет нарушителей правил, пока не сообщается.

В августе стало известно, что Министерство транспорта готовит изменения в ПДД, регламентирующие поведение пользователей электромеханических транспортных средств. Поправки планируется разработать до конца 2019 г.

Ранее московский Центр организации дорожного движения предлагал признать самокаты видом транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев. Пользователи электросамокатов и сигвеев регулярно оказываются на проезжей части, объяснял первый замруководителя организации Александр Ходаков. По его словам, многие водители с трудом адаптируются к поведению райдеров на дороге.

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Политика
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Более 70 человек погибли в ходе протестов в Ираке

Ведомости
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В результате массовых протестов, которые начались в Ираке 1 октября, по последним данным, погибли 72 человека, пишет Reuters. Среди погибших как минимум шесть полицейских. Более 3000 человек получили ранения. Телеканал «Аль-Джазира» сообщает о 73 погибших.

Около 450 человек задержано, половина до сих пор остается в тюрьмах, передает «РИА Новости» со ссылкой на иракских правозащитников. По их данным, большая часть погибших и пострадавших – из Багдада и провинции Зи-Кар.

В Ираке с 1 октября продолжаются народные антиправительственные протесты. Демонстранты выступают против коррупции, безработицы, плохой работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди. ООН потребовала немедленного расследования гибели протестующих в Ираке.

Столкновения протестующих с полицией в Ираке

Политика
Новости

Белых назвал дела против него, Абызова и Улюкаева показательными процессами

Ведомости
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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий наказание в колонии, дал интервью телеканалу РБК. В беседе с журналистом он сравнил свой приговор с приговором бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву и с арестом экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова. По мнению Белых, все это показательные процессы, паллиативные шаги, которые вызывают большие вопросы у экспертов и общественности. «Не борьба с причинами и истоками коррупции, а битье по хвостам», – пояснил экс-губернатор.

В интервью Белых также рассказал, что премьер Дмитрий Медведев, который выдвинул его на пост губернатора, не пытался помочь ему в связи с арестом. «Я не думаю, что он пытался заступиться за кого-либо вообще в своей жизни», – сказал Белых. Медведев в 2008 г., находясь на посту президента, предложил законодательному собранию Кировской области назначить Белых губернатором.

Белых отметил, что не ждал помощи и от оппозиционера Алексея Навального, который в 2009 г. был его советником, а позднее был осужден по делу «Кировлеса». По словам экс-губернатора, он понимает, что помогать ему в той ситуации было бы опасно.

Белых стал губернатором Кировской области в декабре 2008 г., в 2014 г. его избрали на второй срок. Летом 2016-го политик был задержан и обвинен в получении взяток на общую сумму 600 000 евро, после чего указом президента Владимира Путина снят с должности «в связи с утратой доверия». В феврале 2018 г. Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн руб.

Никита Белых в суде

Политика
Новости

Принц Гарри подал в суд на издания The Sun и Daily Mirror

Ведомости
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Британский принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror из-за возможного прослушивания его голосовой почты, сообщает газета The Guardian. Информацию об иске изданию подтвердили в Букингемском дворце. Адвокаты принца еще не передали документы, необходимые для начала рассмотрения иска. Представлять интересы принца будет Clintons, участвовавшая во многих делах о прослушке репортерами телефонов знаменитостей.

1 октября герцогиня Сассекская Меган Маркл подала в суд на британское издательство Associated Newspapers (Daily Mail, Metro, Mail on Sunday и др.) из-за незаконной публикации ее личного письма. В официальном заявлении ее мужа принца Гарри говорилось, что его жена стала жертвой британских таблоидов. По его мнению, безжалостная кампания, которую ведут таблоиды против его жены, усилилась за последний год. По данным Financial Times, поводом для иска стала статья в Mail on Sunday, опубликованная в воскресном издании газеты Daily Mail. В материале издание опубликовало выдержки из письма Маркл к своему отцу Томасу Марклу. Представитель Mail on Sunday заявил, что газета продолжит поддерживать опубликованный материал.

Мать принца Гарри, принцесса Диана, погибла в автокатастрофе в Париже в августе 1997 г. Расследование французских властей установило, что водитель автомобиля, в котором находилась принцесса Диана, потерял управление. Многие обвиняли в ее смерти преследование папарацци. «В последние годы Диану окончательно довели папарацци и желтая пресса», – цитировало BBC графа Спенсера, брата принцессы Уэльской.

Финансы
Новости

Forbes: АСВ взяло на работу юриста из «списка Магнитского»

Ведомости
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В Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вышел на работу его бывший консультант Андрей Павлов, сообщили Forbes источники и подтвердила пресс-служба корпорации. По данным журнала, Павлов с сентября возглавляет управление правового сопровождения ликвидационных процедур в юридическом департаменте. Назначение связано с тем, что АВС решило отказаться от внешних юристов и расширить свой штат.

Юрист с декабря 2017 г. находится по санкциями США и включен в так называемый «список Магнитского», отмечает журнал. Американский минфин объяснял это решение возможным участием Павлова «в преступном сговоре», якобы раскрытом юристом Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Последний в 2008 г. был арестован, а в 2009 г. умер в СИЗО «Матросская Тишина». Фонд Hermitage Capital утверждал, что причиной преследования Магнитского стала вскрытая им схема.

У Павлова есть опыт работы в силовых структурах: до 2009 г. он возглавлял управление ФСБ по республике Адыгея, с 2011 по 2012 г. работал в академии Генпрокуратуры младшим научным сотрудником. До прихода в АСВ он учредил адвокатское бюро «Кворум», которое занималось работой с активами ликвидируемых банков.

АСВ ранее часто критиковали за большие расходы на внешних юристов. В частности, за то, что в истории с Межпромбанком на вознаграждение юристов ушло 2,8 млрд руб. из конкурсной массы в 5,7 млрд руб.

«Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 г. В его санкционный список включены лица, которые могут быть причастны к нарушению прав человека в России, по мнению американских правоохранительных органов. Список регулярно расширяется.

Финансы
Новости

Суд арестовал квартиры родственников фигурантов дела Baring Vostok

Ведомости
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Суд арестовал все российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и квартиры родственников других фигурантов этого уголовного дела. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Baring Vostok. «Спустя семь месяцев после ареста, в отсутствие каких-либо активных следственных действий, суд решил арестовать квартиры, в которых живут жены и несовершеннолетние дети наших коллег, пока они не могут финансово поддерживать свою семью», – говорится в сообщении.

Арест был наложен после независимой экспертизы, проведенной по заказу следствия, «когда уже ни у кого не осталось сомнений в надуманности обвинений и сфабрикованности дела Baring Vostok», отметил представитель. По его мнению, следствие должно было прекратить уголовное преследование, а не просить ареста счетов и имущества.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви и пятеро его деловых партнеров были арестованы в феврале по подозрению в хищении 2,5 млрд руб. из банка «Восточный». Бизнесмены вину отрицают и связывают дело с акционерным конфликтом. Калви и его бизнес-партнер Филипп Дельпаль были переведены под домашний арест, остальные фигуранты дела Иван Зюзин, Ваган Абгарян и Максим Владимиров остаются в СИЗО.

Экономика
Новости

Минэкономразвития допустило замедление инфляции до 3,2% к концу года

Ведомости
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Инфляция к концу 2019 г. может замедлиться до 3,2% при сохранении помесячных темпов прироста цен на уровне последних трех месяцев, говорится в подготовленном Минэкономразвития обзоре «Картина инфляции».

Министерство ожидает, что в октябре потребительские цены вырастут на 0,1–0,2% в месячном выражении. В предыдущие два месяца Росстат фиксировал месячную дефляцию на уровне 0,2%. В годовом выражении темпы прироста цен продолжат снижаться в октябре до 3,7–3,8% после 4,3% и 4% в августе и сентябре соответственно.

Текущая инфляционная динамика отражает слабый потребительский спрос, объясняет Минэкономразвития. Замедление потребительского кредитования, ожидаемое после введения ЦБ дополнительных мер по ограничению долговой нагрузки, приведет к усилению дезинфляционного тренда, если не будет компенсировано ростом других видов кредитования.

Минэкономразвития в третий раз за последнее время корректирует прогноз по инфляции на 2019 г. В августе ведомство снизило его с 4,3 до 3,8%, а уже в начале сентября допустило, что этот показатель может составить 3,6–3,8%. На 2020 г. министерство тоже изменило прогноз по инфляции, понизив его с 3,8 до 3%.

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