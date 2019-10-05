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Авиакомпанию iFly заподозрили в уклонении от уплаты таможенных сборов

В августе Счетная палата опубликовала бюллетень, в котором говорилось, что одна из российских авиакомпаний взяла в лизинг самолет за границей и занизила его стоимость при ввозе в Россию в 2,7 раза. В результате, по подсчетам аудиторов, бюджет недополучил более 100 млн руб. таможенных сборов. Название авиакомпании в сообщении Счетной палаты не указывается. Как выяснил РБК, речь идет о чартерном перевозчике iFly Airlines. Пресс-служба компании подтвердила изданию эту информацию.

Подобная схема уклонения от таможенных платежей была выявлена Счетной палатой впервые, сообщили РБК в ведомстве. Обнаруженные нарушения указывают на «коррупционные риски в деятельности должностных лиц Внуковской таможни», через которую проводился самолет, считают аудиторы. В компании, эксплуатирующей самолет, началась выездная таможенная проверка, сообщила изданию пресс-служба Внуковской таможни.

Авиакомпания iFly выполняет чартерные рейсы в Турцию, Таиланд, Италию и другие страны для туроператоров Tez Tour и Tui. Базируется в московском аэропорту «Внуково». Первый рейс iFly состоялся в декабре 2009 г. Сейчас авиакомпания занимает 20-е место в России по объему перевозок.

В феврале текущего года гендиректора iFly Евгения Филатова признали виновным в даче взятки в особо крупном размере высокопоставленному чиновнику Росавиации. По версии следствия, за два года он передал представителю ведомства 2,16 млн руб., чтобы получить разрешение на разовые полеты в порядке чартерных международных сезонных рейсов. Филатов был приговорен к 3,5 г. условно и штрафу в 6 млн руб. В отношении него продолжается расследование по другому уголовному делу – о получении взяток.