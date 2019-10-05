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Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» ушел в отставку

Дмитрий Хохлов покинул пост главного тренера московского футбольного клуба «Динамо» — в связи с неудовлетворительными результатами команды, сообщается на ее сайте. Хохлов подал заявление об увольнении после матча с «Оренбургом», который прошел 5 октября и завершился поражением москвичей. Руководство клуба приняло отставку.

В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера, отмечается в сообщении.

Поражение в матче с «Оренбургом» стало для «Динамо» третьим подряд в играх Российской футбольной премьер-лиги. Всего команда в 12 турах чемпионата одержала две победы, проиграла шесть матчей и четырежды сыграла вничью. Сейчас «Динамо» находится в зоне вылета на 15-м месте в турнирной таблице.

Хохлов завершил карьеру футболиста в 2010-м в «Динамо», после чего вошел в тренерский штаб команды. Пост главного тренера он занял в 2017 г.