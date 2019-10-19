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«Аэрофлот» оштрафовали за проблемы с багажом в «Шереметьево»

Авиакомпания «Аэрофлот» и ее сотрудники оштрафованы на 290 000 руб. за массовые задержки выдачи багажа летом этого года в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По словам собеседника агентства, штраф назначен по статье КоАП об оказании услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов.

Ранее несколько сотрудников «Шереметьево», где с мая наблюдались проблемы с багажом, были уволены по требованию транспортной прокуратуры. В частности, должностей лишились руководители ООО «Шереметьево хэндлинг» – дочереней компании аэропорта, которая занимается наземным обслуживанием рейсов, в том числе и обработкой багажа. Уволены были начальники служб обработки багажа и перронного обслуживания, руководитель дирекции по обработке багажа, замгендиректора по об обработке багажа и обслуживанию пассажиров и гендиректор «Шереметьево хэндлинг».

В конце мая, с началом сезона отпусков, пассажиры «Шереметьво» начали жаловаться на многочасовые задержки при выдаче багажа, а также на его отправку другими рейсами. Причиной стало то, что багаж пассажиров «Аэрофлота» начала обрабатывать «Шереметьево хэндлинг». Ранее этим занималась сама авиакомпания. Новый оператор не сумел наладить работу и нанять необходимое количество грузчиков, что привело к коллапсу с багажом.

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