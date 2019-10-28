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Bloomberg узнал возможных организаторов IPO «Яндекс.Такси»

«Яндекс.Такси» ведет переговоры о том, чтобы привлечь к своему первичному размещению американские инвестбанки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, передает «Интерфакс».

По его словам, компания готовится к размещению в России и США. Ее оценка – от $5 млрд до $8 млрд, диапазон зависит от структуры бизнеса: войдут ли в периметр сделки, в частности, каршеринговый сегмент и фудтех. Вопрос включения этих бизнесов в актив, который пойдет на биржу, пока не решен, отметил собеседник агентства.

Как писал в сентябре Forbes со ссылкой на отчеты крупных инвестбанков, стоимость «Яндекса» оценивается в $7,3–8,5 млрд.

Менеджмент «Яндекса» за последние несколько лет не раз говорил о планах сделать «Яндекс.Такси» публичной компанией. «Я не знаю, произойдет ли это в 2019 или 2020 г., но это [IPO] произойдет», – цитировал «Прайм» в начале 2019 г. операционного и финансового директора «Яндекса» Грега Абовского. В середине 2019 г. Абовский рассуждал в разговоре с Reuters, что в случае IPO компания может выпустить новые акции для инвесторов, не называя сроков и другой конкретики.

Именно Morgan Stanley и Goldman Sachs, а также Deutsche Bank занимались IPO «Яндекса» в Нью-Йорке в 2011 г. Они оба также входили в число андеррайтеров при IPO Uber, прошедшего весной 2019 г.

«Яндекс.Такси» – совместное предприятие «Яндекса» и Uber. Они объединили бизнесы в 2017 г. По условиям сделки около 59,3% в предприятии принадлежит «Яндексу», 36,9% – Uber, еще 3,8% — сотрудникам.