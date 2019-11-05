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«Нафтогаз» раскрыл подробности нового иска к «Газпрому»

«Нафтогаз» в новом иске к «Газпрому» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, написал на своей странице в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Право «Нафтогаза» требовать пересмотра тарифа предусмотрено в договоре, отмечает Витренко. По сравнению с 2009 г., когда был подписан договор с «Газпромом», произошли существенные изменения в порядке формирования тарифов, а также действующий тариф не соответствует уровню транзитных тарифов на европейском рынке, поясняет он.

«Нафтогаз» также требует компенсацию в размере $11,8 млрд. «Фактически речь идет о разнице между тем, что мы получили за транзит, и должны получить по пересмотренным тарифам», — написал Витренко.

О новом иске «Нафтогаза» к «Газпрому» Витренко сообщил 2 ноября. Это ответ на исковое заявление «Газпрома», которое было подано в Стокгольмский арбитраж в прошлом году.