Фонд Варданяна продал долю в дистрибуторе билетов РЖД
Компания основателя «Тройки диалог» – бизнесмена Рубена Варданяна продала долю в дистрибуторе билетов на пассажирские поезда и самолеты «Универсальные финансовые системы» (УФС), сообщает РБК со ссылкой на представителя компании «Варданян, Бройтман и партнеры». Условия и цену сделки он отказался раскрыть. «Эта инвестиция не являлась стратегической в портфеле фонда. Несколько месяцев назад было принято решение о выходе и продаже доли партнерам», – пояснил представитель компании Варданяна и его партнеров.
По данным «СПАРК-Интерфакса», 50% акций были переданы «Универсальным финансовым системам» 5 июля этого года. Согласно данным сайта УФС, компания продает билеты на пассажирские поезда, самолеты, автобусы и «Аэроэкспресс». С помощью сервиса также можно оформить бронь на гостиницу и страховку. По данным СПАРК, по итогам прошлого года выручка УФС составила 905,5 млн руб., чистая прибыль – 43,6 млн руб.
Варданян владел 47,5% акциями дистрибутора через кипрскую ND White Limited с 2016 г., пишет РБК. Согласно реестру кипрских компаний, ND White Limited находится в собственности инвестфонда New Dimension Fund Variable Capital Investment Company, который ранее владел еще 2,5% УФС напрямую. По данным СПАРК, 50% УФС фонду Варданяна продал бывший вице-президент «Ростелекома» Андрей Чеглаков. Сейчас Чеглаков продолжает владеть 16,5% УФС, еще 10,05% у его партнера по «Новым облачным технологиям» Виталия Кривенко, оставшийся пакет в размере 23,45% – у бизнесмена Рифата Шайхутдинова.