Фонд Варданяна продал долю в дистрибуторе билетов РЖД

Варданян владел 47,5% акциями дистрибутора через кипрскую ND White Limited с 2016 г., пишет РБК. Согласно реестру кипрских компаний, ND White Limited находится в собственности инвестфонда New Dimension Fund Variable Capital Investment Company, который ранее владел еще 2,5% УФС напрямую. По данным СПАРК, 50% УФС фонду Варданяна продал бывший вице-президент «Ростелекома» Андрей Чеглаков. Сейчас Чеглаков продолжает владеть 16,5% УФС, еще 10,05% у его партнера по «Новым облачным технологиям» Виталия Кривенко, оставшийся пакет в размере 23,45% – у бизнесмена Рифата Шайхутдинова.