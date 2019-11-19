Фонд Варданяна продал долю в дистрибуторе билетов РЖД

Компания основателя «Тройки диалог» – бизнесмена Рубена Варданяна продала долю в дистрибуторе билетов на пассажирские поезда и самолеты «Универсальные финансовые системы» (УФС), сообщает РБК со ссылкой на представителя компании «Варданян, Бройтман и партнеры». Условия и цену сделки он отказался раскрыть. «Эта инвестиция не являлась стратегической в портфеле фонда. Несколько месяцев назад было принято решение о выходе и продаже доли партнерам», – пояснил представитель компании Варданяна и его партнеров.