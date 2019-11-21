FT: Saudi Aramco отказалась от участия крупнейших международных банков в IPO

Крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco начала сбор заявок инвесторов для IPO 17 ноября. Размещение будет проводиться на саудовской бирже Tadawul, всего компания планирует разместить 1,5% акций. Диапазон цены размещения составит 30–32 риала за акцию ($8–8,53). Окончательные параметры IPO станут известны 5 декабря. Изначально саудовский принц Мухаммед бин Салман говорил, что рассчитывает на капитализацию Saudi Aramco в $2 трлн по итогам IPO, но оценки глобальных банков более пессимистичны: в Bank of America оценили возможную капитализацию при наихудшем сценарии в $1,22 трлн, а Goldman Sachs – в $1,6 трлн, сообщал Bloomberg.