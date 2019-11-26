Forbes впервые назвал самые успешные рестораны Москвы
Forbes впервые составил рейтинг 30 самых успешных ресторанов Москвы. При сборе данных журнал использовал данные о выручке заведений, их популярности у посетителей и мнение экспертов. Рейтинг разделен на три категории в зависимости от среднего чека: от 3500 руб., 2500–3500 руб. и 1500–2500 руб. В список попали рестораны, входящие в холдинги Аркадия Новикова, Андрея Деллоса, Бориса Зарькова, Александра Раппопорта и других рестораторов, но были исключены, например, сетевые заведения.
Лидером рейтинга в категории со средним чеком от 3500 руб. стал White Rabbit Бориса Зарькова. Он первым из российских заведений попал в престижный список The World’s 50 Best Restaurants и держится там уже четвертый год, пишет Forbes. По данным «СКАН-Интерфакса», ресторан является самым упоминаемым в СМИ. На втором месте в категории – ресторан Selfie (входит в группу White Rabbit Family), заведение также входит в список The World’s 50 Best Restaurants, на третьем месте – Semifreddo (входит в Semifreddo Group), в 2017 г. ресторан получил 3 «колпака» ведущего гастрономического гида Gault & Millau. В пятерку рейтинга также вошли: «Кафе Пушкинъ» и «Турандот».
В категории 2500–3500 руб. на первом и втором местах гранд-кафе «Dr. Живаго» и «Белуга» Александра Раппопорта. На третьем месте Twins Garden Ивана и Сергея Березуцких. На четвертом и пятом местах – Wine & Crab и Bjorn соответственно.
В сегменте со средним чеком 1500–2500 руб. первую строчку занял ресторан Ильи Тютенкова «Северяне». На втором месте – Boston Seafood (ул. Лесная) Антона Лялина и Кирилла Мартыненко, на третьем – Remy Kitchen Bakery Александра Оганезова и Глена Баллиса. В пятерку вошли: Cutfish (Большой Козихинский пер.) и Pinch. Два из трех победителей – рестораны русской кухни, отмечает Forbes.