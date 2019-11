Forbes впервые назвал самые успешные рестораны Москвы

Лидером рейтинга в категории со средним чеком от 3500 руб. стал White Rabbit Бориса Зарькова. Он первым из российских заведений попал в престижный список The World’s 50 Best Restaurants и держится там уже четвертый год, пишет Forbes. По данным «СКАН-Интерфакса», ресторан является самым упоминаемым в СМИ. На втором месте в категории – ресторан Selfie (входит в группу White Rabbit Family), заведение также входит в список The World’s 50 Best Restaurants, на третьем месте – Semifreddo (входит в Semifreddo Group), в 2017 г. ресторан получил 3 «колпака» ведущего гастрономического гида Gault & Millau. В пятерку рейтинга также вошли: «Кафе Пушкинъ» и «Турандот».