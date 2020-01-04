Венесуэльская компания PDVSA передала партнерам контроль над месторождениями
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA передала контроль над месторождениями зарубежным партнерам из-за нехватки денежных средств, передает Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса и источники в отрасли. Речь идет о проектах, которые PDVSA развивала совместно с иностранными компаниями.
«PDVSA больше не производит. Она подписывает контракты на производство с другими в рамках фактической приватизации», — уточнил Рамирес. По его словам, в число зарубежных партнеров, помогающих венесуэльской госкомпании эксплуатировать месторождения, входят «Роснефть» и китайская госкомпания CNPC.
Источники из руководства PDVSA отмечают, что в прошлом году постепенно партнеры без права голоса стали играть все более важную роль в принятии решений, а также в сферах закупок, торговли, финансирования и доставки.
В конце января 2019 г. США ввели санкции против PDVSA. В американской юрисдикции были заблокированы активы венесуэльской компании на общую сумму в $7 млрд. Власти США также ввели запрет на сделки с PDVSA. Запрет касается всех иностранных компаний.