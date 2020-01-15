РБК: Atrium может продать сеть торговых центров «Парк Хаус» владельцу «Гранели»

Австрийский фонд Atrium European Real Estate владеет 34 торговыми центрами общей площадью более 900 000 кв. м в Польше, Чехии, Словакии и России. Стоимость этих объектов оценивается в 2,5 млрд евро. В России фонду принадлежит семь объектов под брендом «Парк хаус» (общая площадь — 279 800 кв. м). Из них два торговых центра размещены в Москве и по одному в Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Екатеринбурге и Тольятти.