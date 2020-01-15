Недвижимость

РБК: Atrium может продать сеть торговых центров «Парк Хаус» владельцу «Гранели»

Ведомости

Atrium European Real Estate может продать сеть ТЦ «Парк Хаус» владельцу девелоперской группы «Гранель» Ильшату Нигматуллину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомые с ходом сделки.

Еще один источник на рынке недвижимости подтвердил изданию, что Atrium ведет консультации с российским инвестором, но стороны пока не подписали никаких соглашений. Компания, по данным отчетности, оценивает свои активы в России в 280 млн евро,

По словам PR-директора «Гранели» Ксении Соломатиной, переговоры ведет президент группы Ильшат Нигматуллин. «Это личная инвестиция акционера, которая не относится к компании», — сказал она.

Представитель Atrium Ричард Сандерленд отказался от комментариев.

Австрийский фонд Atrium European Real Estate владеет 34 торговыми центрами общей площадью более 900 000 кв. м в Польше, Чехии, Словакии и России. Стоимость этих объектов оценивается в 2,5 млрд евро. В России фонду принадлежит семь объектов под брендом «Парк хаус» (общая площадь — 279 800 кв. м). Из них два торговых центра размещены в Москве и по одному в Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Екатеринбурге и Тольятти.

Летом 2017 г. «Ведомости» писали, что австрийская компания выставила на продажу российский портфель «Парк хаус». В октябре 2018 г. от покупки сети из-за высокой цены отказалась британская инвестиционная компания Raven Russia.

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