РБК: Atrium может продать сеть торговых центров «Парк Хаус» владельцу «Гранели»
Еще один источник на рынке недвижимости подтвердил изданию, что Atrium ведет консультации с российским инвестором, но стороны пока не подписали никаких соглашений. Компания, по данным отчетности, оценивает свои активы в России в 280 млн евро,
По словам PR-директора «Гранели» Ксении Соломатиной, переговоры ведет президент группы Ильшат Нигматуллин. «Это личная инвестиция акционера, которая не относится к компании», — сказал она.
Представитель Atrium Ричард Сандерленд отказался от комментариев.
Австрийский фонд Atrium European Real Estate владеет 34 торговыми центрами общей площадью более 900 000 кв. м в Польше, Чехии, Словакии и России. Стоимость этих объектов оценивается в 2,5 млрд евро. В России фонду принадлежит семь объектов под брендом «Парк хаус» (общая площадь — 279 800 кв. м). Из них два торговых центра размещены в Москве и по одному в Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Екатеринбурге и Тольятти.
Летом 2017 г. «Ведомости» писали, что австрийская компания выставила на продажу российский портфель «Парк хаус». В октябре 2018 г. от покупки сети из-за высокой цены отказалась британская инвестиционная компания Raven Russia.