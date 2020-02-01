Роспотребнадзор ввел режим усиленной дезинфекции в кафе и магазинах

Накануне в России были выявлены первые случаи заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили у двоих граждан Китая, приехавших в Тюмень и Забайкалье. Сразу после прибытия они, а также лица, контактировавшие с ними, были госпитализированы. После этого власти объявили о ряде мер по нераспространению коронавируса. В частности, было решено ограничить авиасообщение с Китаем, а также эвакуировать россиян из китайского города Ухань и провинции Хубэй.