Роспотребнадзор ввел режим усиленной дезинфекции в кафе и магазинах
Роспотребнадзор поручил властям регионов обеспечить усиленный режим дезинфекции в местах общественного питания и торговли продуктами для предотвращения распространения коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства. Выполнять эти меры Роспотребнадзор предписал совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, работающими в сфере общепита и торговли продуктами.
Кроме того, ведомство поручило регионам организовать места для размещения на карантин возвращающихся с родины граждан Китая, которые имеют вид на жительство в России. Они должны находиться под наблюдением врачей в течение 14 дней. В случае выявления у помещенных на карантин симптомов коронавирусной инфекции они должны быть немедленно изолированы.
Накануне в России были выявлены первые случаи заболевания коронавирусом. Инфекцию обнаружили у двоих граждан Китая, приехавших в Тюмень и Забайкалье. Сразу после прибытия они, а также лица, контактировавшие с ними, были госпитализированы. После этого власти объявили о ряде мер по нераспространению коронавируса. В частности, было решено ограничить авиасообщение с Китаем, а также эвакуировать россиян из китайского города Ухань и провинции Хубэй.