Benetton Group откроет в России магазины Sisley

Benetton Group основана в Италии в 1965 г. Лучано, Жилберто, Джулианой и Карло Бенеттон. Группа управляет тремя брендами одежды, обуви и аксессуаров: United Colors of Benetton, Undercolors of Benetton и Sisley. У Benetton Group около 5000 магазинов по всему миру. В России работает более 150 магазинов под вывеской United Colors of Benetton, Sisley присутствует в формате корнеров. Лучано Бенеттон является одним из богатейших людей Италии. Forbes оценивает его состояние в $3,4 млрд.