Benetton Group откроет в России магазины Sisley
Benetton Group планирует открыть в России 20 магазинов своего бренда Sisley, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя российского подразделения компании.
Сейчас этот бренд в России отдельно не представлен. По словам представителя компании, магазины планируется открыть в течение трех лет. Эксперты оценивают возможные инвестиции на открытие примерно в 1 млрд руб., отмечает издание.
Ранее Benetton Group уже пыталась открыть точки Sisley в России. Однако, по словам гендиректора Fashion Consulting Group (FCG) Анны Лебсак-Клейманс, марка была отрицательно воспринята «из-за излишней провокационности», и ее развитие в качестве отдельных магазинов прекратили.
Benetton Group основана в Италии в 1965 г. Лучано, Жилберто, Джулианой и Карло Бенеттон. Группа управляет тремя брендами одежды, обуви и аксессуаров: United Colors of Benetton, Undercolors of Benetton и Sisley. У Benetton Group около 5000 магазинов по всему миру. В России работает более 150 магазинов под вывеской United Colors of Benetton, Sisley присутствует в формате корнеров. Лучано Бенеттон является одним из богатейших людей Италии. Forbes оценивает его состояние в $3,4 млрд.