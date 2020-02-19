РБК узнал о новой безаукционной схеме распределения частот под 5G

Из предлагаемой схемы, как и ранее, исключена возможность выделения под 5G частот диапазона 3,4–3,8 ГГц. Именно этот диапазон является базовым для сетей пятого поколения в мире, но в России он занят силовыми ведомствами. Торги на право получения лицензий на оказание услуг в стандарте 5G с использованием частот 25,25–25,65 ГГц. ранее планировалось провести до конца третьего квартала 2020 г. Предполагалось, что они станут первым аукционом на частоты для 5G в России.