РБК узнал о новой безаукционной схеме распределения частот под 5G
Аукционы на частоты для сетей пятого поколения (5G), запланированные на 2020 г., могут отменить. Вместо них российских телеком-операторам предложат тестировать и развивать новый стандарт на имеющихся частотах. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект решения ближайшего заседания госкомиссии по радиочастотам, назначенного на 10 марта.
Госкомиссия планирует утвердить новую схему распределения частот для 5G, следует из проекта. Его подлинность изданию подтвердили два источника на телекоммуникационном рынке. Кроме отказа от аукционов и дополнительных тестов комиссия намерена разрешить операторам использовать для развития 5G без дополнительных аукционов уже выделенные им частоты, которые сейчас применяются для работы других поколений сетей связи — 2G, 3G или 4G.
Из предлагаемой схемы, как и ранее, исключена возможность выделения под 5G частот диапазона 3,4–3,8 ГГц. Именно этот диапазон является базовым для сетей пятого поколения в мире, но в России он занят силовыми ведомствами. Торги на право получения лицензий на оказание услуг в стандарте 5G с использованием частот 25,25–25,65 ГГц. ранее планировалось провести до конца третьего квартала 2020 г. Предполагалось, что они станут первым аукционом на частоты для 5G в России.
По новой схеме, частоты 24,25–24,65 ГГц предлагается выделить «неопределенному кругу лиц», в том числе «для создания технологических сетей связи» на заявительной основе, без торгов. Полосу 24,65–29,5 ГГц госкомиссия планирует выделить компании «Новые цифровые решения» (СП «Ростелекома» и «МегаФона» для развития 5G) и «Роскосмосу». Срок — до марта 2021 г. Она нужна для уточнения характеристик радиоэлектронных средств 5G операторов, чтобы они не создавали помех передатчикам «Роскосмоса».