Состояние богатейших людей мира за неделю сократилось на $444 млрд
Суммарное состояние 500 самых богатых людей мира за неделю сократилось на $444 млрд, подсчитал Bloomberg. Причиной стало падение мировых фондовых рынков на фоне быстрого распространения коронавируса за пределами Китая.
Самые большие потери понес владелец Amazon Джефф Безос, чье состояние сократилось на $11,9 млрд. Сооснователь Microsoft Билл Гейтс потерял $10 млрд, основной владелец LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно – $9,1 млрд. Негативно ситуация на рынках отразилась и на состояниях Илона Маска (-$9 млрд за неделю), Уоррена Баффетта (-$8,8 млрд), Амансио Ортеги (-$6,8 млрд), Марка Цукерберга (-$6,6 млрд), Ларри Пейджа (-$6,4 млрд), Карлоса Слима (-$6,3 млрд) и Сергея Брина (-$6,2 млрд).
В целом около 80% миллиардеров из списка Bloomberg в этом году находятся в минусе, отмечает агентство.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 56 странах. Согласно последним данным, заразились свыше 85 000 человек, более 2800 скончались.