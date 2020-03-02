«Коммерсантъ» узнал о выходе «Силовых машин» из совместного с Simens проекта
Производитель газовых турбин — компания «Силовые машины» Алексея Мордашова — продаст свою долю 35% в «Сименс технологии газовых турбин» основному совладельцу, немецкой Simens. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным газеты, «Силовые машины» воспользовались опционом на продажу своих 35% в совместном предприятии. Право на продажу доли возникает у компании раз в три года, по условиям на которых создавалось предприятие. Переговоры начались в середине января, рассказали источники газеты. Стороны должны согласовать цену продажи в течение двух месяцев. Источник издания, близкий к «Силовым маширам», оценивает долю в $5-6 млн.
По условиям акционерного соглашения, пишет «Коммерсантъ», обе компании не могут разрабатывать новые технологии и продавать продукцию в России вне совместного предприятия. Компании, где основной акционер иностранный, также не могут стать участниками программы модернизации старых ТЭС со своей продукцией. «Силовые машины», утверждают источники газеты, предлагали выкупить долю Siemens. Они намерены создать и продвигать на рынке собственные турбины, а совместное производство — это отверточная сборка комплектующих из Германии с загрузкой в 60-70%, рассказал собеседник газеты, близкий к «Силовым машинам».
После выкупа доли «Силовых машин» Siemens необходимо привлечь нового российского инвестора в совместное предприятие. Им может стать «Газпром энергохолдинг». Он в 2019 г. приобрел «РЭП Холдинг», выпускающий газовые и паровые турбины для «Газпрома». По словам старшего аналитика по электроэнергетике МШУ «Сколково» Юрия Мельникова, «Силовые машины» нацелены на создание собственных турбин без участия Siemens и с опорой на поддержку государства. Siemens же обладает технологиями, опытом и возможностями для локализации своих турбин под требования российского рынка в «Сименс технологии газовых турбин».