«Коммерсантъ» узнал о выходе «Силовых машин» из совместного с Simens проекта

После выкупа доли «Силовых машин» Siemens необходимо привлечь нового российского инвестора в совместное предприятие. Им может стать «Газпром энергохолдинг». Он в 2019 г. приобрел «РЭП Холдинг», выпускающий газовые и паровые турбины для «Газпрома». По словам старшего аналитика по электроэнергетике МШУ «Сколково» Юрия Мельникова, «Силовые машины» нацелены на создание собственных турбин без участия Siemens и с опорой на поддержку государства. Siemens же обладает технологиями, опытом и возможностями для локализации своих турбин под требования российского рынка в «Сименс технологии газовых турбин».