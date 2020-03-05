Налоговая служба требует от ресторанных холдингов оптимизировать бизнес
Федеральная налоговая служба России (ФНС) требует от ресторанных холдингов оптимизировать бизнес, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к одной из таких групп.
По информации источника, ФНС не устраивает наличие десятка управляющих ресторанами компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения, но принадлежащих при этом одной группе. Налоговая служба пытается добиться сведения дочерних компаний в единые холдинги, которым придется перейти на НДС, пояснил он. По его словам, требования ФНС носят «неформальный характер».
Существование требований ФНС «Коммерсанту» подтвердили совладелица московской ресторанной группы и президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. По его словам, в налоговой службе задумались о целой программе повышения прозрачности рынка общественного питания.
В ФНС изданию пояснили, что в отношении налогоплательщиков, получающих необоснованные преимущества, в том числе путем дробления бизнеса, проводится работа, целью которой является создание равных конкурентных условий для всех участников рынка.
Владелец Novikov Group (#Farш, «Магадан», «Сыроварня» и пр.) Аркадий Новиков заявил газете, что является совладельцем десятков заведений с различными партнерами, объединить их невозможно. При этом он не считает добросовестной практику, когда сетевой проект с общей кухней и концепцией искусственно дробит бизнес для занижения налоговых выплат. По его словам, у налоговой нет претензий к Novikov Group.