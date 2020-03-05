Налоговая служба требует от ресторанных холдингов оптимизировать бизнес

Владелец Novikov Group (#Farш, «Магадан», «Сыроварня» и пр.) Аркадий Новиков заявил газете, что является совладельцем десятков заведений с различными партнерами, объединить их невозможно. При этом он не считает добросовестной практику, когда сетевой проект с общей кухней и концепцией искусственно дробит бизнес для занижения налоговых выплат. По его словам, у налоговой нет претензий к Novikov Group.