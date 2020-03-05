Starbucks ввел запрет на использование персональных кружек из-за коронавируса
Сеть кофеен Starbucks временно ввела запрет на использование посетителями персональных кружек, говорится на сайте компании. Такое решение принято в целях борьбы с коронавирусом нового типа.
Starbucks продолжит предоставлять скидку в размере 10 центов посетителям, приходящим со своей кружкой. Однако им будут продавать кофе в стаканах сети, приводятся слова исполнительного вице-президента компании Россанна Уильямса в открытом письме. По его словам, в заведениях сети также увеличено число уборок. Starbucks также из-за коронавируса переносит или отменяет запланированные ранее командировки сотрудников.
Starbucks с 1985 г. предоставляет клиентам скидки при использовании персональных кружек в Северной Америке. Таким образом сеть пытается сократить использование посетителями одноразовых бумажных стаканов.
В конце февраля Starbucks из-за снижения случаев заболевания коронавирусом возобновила работу 85% своих заведений в Китае, являющемся вторым по величине для компании рынком.