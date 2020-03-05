Starbucks ввел запрет на использование персональных кружек из-за коронавируса

Starbucks продолжит предоставлять скидку в размере 10 центов посетителям, приходящим со своей кружкой. Однако им будут продавать кофе в стаканах сети, приводятся слова исполнительного вице-президента компании Россанна Уильямса в открытом письме. По его словам, в заведениях сети также увеличено число уборок. Starbucks также из-за коронавируса переносит или отменяет запланированные ранее командировки сотрудников.