Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель
Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упал до $23,1 за баррель. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась на торгах почти на 8% — чуть выше $23 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI потерял в стоимости более 6%, и торгуется по цене немногим более $20 за баррель. Нефтяные котировки падают на фоне известий о росте числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире.
В ходе торгов в пятницу, 27 марта, стоимость нефти марки Brent на Лондонской бирже опустилась ниже $25 за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI тогда опустилась на 5,35% до $21,39 за баррель.
Нефть начала дешеветь в январе (с $63 до $56 за баррель) после вспышки коронавируса и последовавшего за этим снижения спроса на топливо. Новость 6 марта о разрыве соглашения ОПЕК+ спровоцировала обвал цен. Если 4 марта баррель Brent был на уровне $51, то через пять дней – чуть более $34.