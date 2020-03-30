Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась на торгах почти на 8% — чуть выше $23 за баррель. Фьючерс на нефть марки WTI потерял в стоимости более 6%, и торгуется по цене немногим более $20 за баррель. Нефтяные котировки падают на фоне известий о росте числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире.