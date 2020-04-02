«Яндекс.Еда» раскрыла планы развития в регионах
В апреле число городов, где работает «Яндекс.Еда», увеличится на 32 города, сообщила пресс-служба компании: сервис доставки из кафе и ресторанов хочет обеспечить их заказами и помочь справиться с последствиям пандемии коронавирусной инфекции. Сейчас «Яндекс.Еда» работает в 31 городе России и двух в Казахстане.
Привозить заказы клиентам будут курьеры на автомобилях. По словам сотрудника «Яндекс.Такси», это будут водители, сотрудничающие с сервисом.
Водители уже начали доставлять заказы «Яндекс.Еды» в Астрахани. Сейчас сервис подключает кафе и рестораны в городах Урала, Сибири, Поволжья, на Северном Кавказе и юге России. Среди таких городов компания называет, к примеру, Брянск, Великий Новгород, Владикавказ, Грозный, Курск, Липецк, Пензу, Тамбов, Ульяновск и др.
По словам представителя «Яндекс.Еды», новые города будут подключаться постепенно, как только поступит более 10 заявок от местных ресторанов. Также идут переговоры с крупнейшими федеральными ресторанными сетями – Burger King и McDonalds. Представители Burger King и McDonalds подтвердили факт переговоров.
Главный конкурент «Яндекс.Еды» – Delivery Club – работает более чем в 150 городах России. Наиболее активный период региональной экспансии сервиса пришелся на 2019 г. и I квартал 2020 г. План до конца первого полугодия 2020 г. – запустить собственную доставку еще минимум в пяти населенных пунктах, говорит представитель Delivery Club.