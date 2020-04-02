«Яндекс.Еда» раскрыла планы развития в регионах

В апреле число городов, где работает «Яндекс.Еда», увеличится на 32 города, сообщила пресс-служба компании: сервис доставки из кафе и ресторанов хочет обеспечить их заказами и помочь справиться с последствиям пандемии коронавирусной инфекции. Сейчас «Яндекс.Еда» работает в 31 городе России и двух в Казахстане.