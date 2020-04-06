Цена на нефть марки Brеnt упала более чем на 9%

Цены на нефть начали снижаться в январе 2020 г. из-за пандемии коронавируса и действий правительств по борьбе с ним. Падение усилилось после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях продления сделки ОПЕК+ (всего участвовало 24 страны) и заявили о планах увеличивать добычу. 9 марта цены упали сразу на 30% (максимум с 1991 г.), а за квартал нефть марки Brent подешевела почти в три раза. 9 апреля министры стран – участниц ОПЕК+ намерены вновь обсудить вопрос сдерживания производства нефти в режиме телеконференции.