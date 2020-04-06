Цена на нефть марки Brеnt упала более чем на 9%
Цена нефти марки Brent опустилась на торгах на Лондонской межконтинентальной бирже более чем на 9%, марки WTI – более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные торгов на 1.30 московского времени.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent сначала упала ниже $31 за баррель, потом вернулась к отметкам выше $31,5. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI упала ниже $26 за баррель.
Цены на нефть начали снижаться в январе 2020 г. из-за пандемии коронавируса и действий правительств по борьбе с ним. Падение усилилось после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях продления сделки ОПЕК+ (всего участвовало 24 страны) и заявили о планах увеличивать добычу. 9 марта цены упали сразу на 30% (максимум с 1991 г.), а за квартал нефть марки Brent подешевела почти в три раза. 9 апреля министры стран – участниц ОПЕК+ намерены вновь обсудить вопрос сдерживания производства нефти в режиме телеконференции.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 более 1,13 млн человек, почти 63 000 человек умерли от последствий болезни.