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Сотрудница «Газпрома» лишилась премии за уклонение от самоизоляции

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Сотрудница «Газпрома» не рассказала о своей поездке на Украину, уклонилась от двух недель самоизоляции и лишилась премии за март. О ее показательном наказании пишет корпоративная газета структуры компании «Пульс Ямбурга» (выпускает «ООО «Газпром добыча Ямбург»).

Медсестра процедурного кабинета поликлиники № 2 медико-санитарной части вернулась в Россию 15 марта и не сообщила о своей поездке непосредственному руководителю и по телефонам горячей линии, нарушив указания властей. «Своими безответственными действиями женщина подвергла опасности своих коллег и других работников компании», отмечается в газете. После выявления обмана медсестру изолировали, хотя у нее не было признаков ОРВИ. Коронавирусной инфекции у нарушительницы не оказалось.

За несерьезное отношение к ограничениям по коронавирусу к сотрудникам «Газпром добыча Ямбург» будут применяться «самые серьезные административные наказания», предупредили в штабе компании по борьбе с вирусом.

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