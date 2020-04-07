Сотрудница «Газпрома» лишилась премии за уклонение от самоизоляции
Медсестра процедурного кабинета поликлиники № 2 медико-санитарной части вернулась в Россию 15 марта и не сообщила о своей поездке непосредственному руководителю и по телефонам горячей линии, нарушив указания властей. «Своими безответственными действиями женщина подвергла опасности своих коллег и других работников компании», отмечается в газете. После выявления обмана медсестру изолировали, хотя у нее не было признаков ОРВИ. Коронавирусной инфекции у нарушительницы не оказалось.
За несерьезное отношение к ограничениям по коронавирусу к сотрудникам «Газпром добыча Ямбург» будут применяться «самые серьезные административные наказания», предупредили в штабе компании по борьбе с вирусом.