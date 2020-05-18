Цена нефти Brent впервые с 13 апреля превысила $33 за баррель
Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла до $33,44 за баррель, WTI — до $30,38. Об этом свидетельствую данные торгов на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) на 3.00 по московскому времени.
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле выросла до $33.47 за баррель (+2.985%). Цена июльского фьючерса американской нефти марки WTI поднялась на 2,107%, до $30,05 за баррель. Часом ранее Brent торговалась по $33,44 за баррель, WTI поднялась по $30,38 за баррель. Отметку в $33 нефть марки Brent преодолела впервые с 13 апреля.
С начала года из-за пандемии коронавируса во всем мире падает спрос на топливо, что привело к снижению цен на нефть. Ситуация усугубилась в начале марта, когда Россия, Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие страны не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи сырья. В результате цена нефти Brent в конце марта опускалась до $22 за баррель, хотя в начале года она стоила около $66. 12 апреля соглашение все-таки было достигнуто. ОПЕК и некоторые не входящие в картель страны, в том числе Россия, договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне с постепенным повышением в течение двух лет.
Средняя цена российской нефти марки Urals, для которой эталоном служит Brent, в апреле упала почти в четыре раза год к году, до $18,22. После заключения новой сделки ОПЕК+ нефть марки Urals выросла до $30 за баррель, то есть сравнялась с ценой на эталонную нефть Brent.