Цена нефти Brent впервые с 13 апреля превысила $33 за баррель

С начала года из-за пандемии коронавируса во всем мире падает спрос на топливо, что привело к снижению цен на нефть. Ситуация усугубилась в начале марта, когда Россия, Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие страны не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи сырья. В результате цена нефти Brent в конце марта опускалась до $22 за баррель, хотя в начале года она стоила около $66. 12 апреля соглашение все-таки было достигнуто. ОПЕК и некоторые не входящие в картель страны, в том числе Россия, договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне с постепенным повышением в течение двух лет.