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Цена нефти Brent впервые с 13 апреля превысила $33 за баррель

Ведомости

Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent выросла до $33,44 за баррель, WTI — до $30,38. Об этом свидетельствую данные торгов на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) на 3.00 по московскому времени.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в июле выросла до $33.47 за баррель (+2.985%). Цена июльского фьючерса американской нефти марки WTI поднялась на 2,107%, до $30,05 за баррель. Часом ранее Brent торговалась по $33,44 за баррель, WTI поднялась по $30,38 за баррель. Отметку в $33 нефть марки Brent преодолела впервые с 13 апреля.

С начала года из-за пандемии коронавируса во всем мире падает спрос на топливо, что привело к снижению цен на нефть. Ситуация усугубилась в начале марта, когда Россия, Саудовская Аравия и другие нефтедобывающие страны не смогли договориться о продлении соглашения об ограничении добычи сырья. В результате цена нефти Brent в конце марта опускалась до $22 за баррель, хотя в начале года она стоила около $66. 12 апреля соглашение все-таки было достигнуто. ОПЕК и некоторые не входящие в картель страны, в том числе Россия, договорились снизить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне с постепенным повышением в течение двух лет.

Средняя цена российской нефти марки Urals, для которой эталоном служит Brent, в апреле упала почти в четыре раза год к году, до $18,22. После заключения новой сделки ОПЕК+ нефть марки Urals выросла до $30 за баррель, то есть сравнялась с ценой на эталонную нефть Brent.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных