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Sakhalin Energy продлила на 5 лет лицензии на разработку месторождений

Ведомости

Оператор нефтегазодобывающего проекта «Сахалин-2» — компания Sakhalin Energy на пять лет продлила лицензии на разработку двух месторождений нефти и газа на шельфе острова. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Оператор проекта «Сахалин-2» продлил лицензии на разработку Пильтун-Астохского и Лунского месторождений в Охотском море. Компания получила их в мае 1996 г. на срок в 25 лет. «Срок действия разрешительных документов на право пользования недрами пролонгирован на пять лет – до 19 мая 2026 г.», — сообщила пресс-служба компании. Соглашением о разделе продукции проекта «Сахалин-2» предусматривается, что компания может пролонгировать срок действия лицензий пятилетними периодами и при очередном продлении получит разрешение на пользование недрами еще на пять лет – до 2031 г.

Как отметил главный исполнительный директор Sakhalin Energy Роман Дашков (его слова приводятся в сообщении) работа над продлением лицензий началась еще в 2018 г. в строгом соответствии с действующими процедурами. По его словам, самое продление свидетельствует об открытом и безопасном бизнесе в полном соответствии федеральному закону«О недрах».

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Sakhalin Energy является оператором проекта «Сахалин-2», а его акционерами — «Газпром» (50% плюс одна акция), Royal Dutch Shell (27,5% минус одна акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). По проекту на Сахалине построен завод по сжижению природного газа мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Компания также ведет переговоры с проектом «Сахалин-1» (оператор – американская ExxonMobil) о закупке газа для поставок на третью очередь завода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных