Sakhalin Energy продлила на 5 лет лицензии на разработку месторождений

Оператор проекта «Сахалин-2» продлил лицензии на разработку Пильтун-Астохского и Лунского месторождений в Охотском море. Компания получила их в мае 1996 г. на срок в 25 лет. «Срок действия разрешительных документов на право пользования недрами пролонгирован на пять лет – до 19 мая 2026 г.», — сообщила пресс-служба компании. Соглашением о разделе продукции проекта «Сахалин-2» предусматривается, что компания может пролонгировать срок действия лицензий пятилетними периодами и при очередном продлении получит разрешение на пользование недрами еще на пять лет – до 2031 г.