Sakhalin Energy продлила на 5 лет лицензии на разработку месторождений
Оператор проекта «Сахалин-2» продлил лицензии на разработку Пильтун-Астохского и Лунского месторождений в Охотском море. Компания получила их в мае 1996 г. на срок в 25 лет. «Срок действия разрешительных документов на право пользования недрами пролонгирован на пять лет – до 19 мая 2026 г.», — сообщила пресс-служба компании. Соглашением о разделе продукции проекта «Сахалин-2» предусматривается, что компания может пролонгировать срок действия лицензий пятилетними периодами и при очередном продлении получит разрешение на пользование недрами еще на пять лет – до 2031 г.
Как отметил главный исполнительный директор Sakhalin Energy Роман Дашков (его слова приводятся в сообщении) работа над продлением лицензий началась еще в 2018 г. в строгом соответствии с действующими процедурами. По его словам, самое продление свидетельствует об открытом и безопасном бизнесе в полном соответствии федеральному закону«О недрах».
Sakhalin Energy является оператором проекта «Сахалин-2», а его акционерами — «Газпром» (50% плюс одна акция), Royal Dutch Shell (27,5% минус одна акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). По проекту на Сахалине построен завод по сжижению природного газа мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Компания также ведет переговоры с проектом «Сахалин-1» (оператор – американская ExxonMobil) о закупке газа для поставок на третью очередь завода.