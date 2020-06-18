Фармацевтический рынок России вырос на 23% в денежном выражении
Российский фармацевтический рынок вырос за первые четыре месяца в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. на 23% в денежном выражении. Расходы россиян на лекарственные препараты за это время увеличились до 2,5 тысяч рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании AlphaRM.
По сведениям, предоставленным компанией AlphaRM, по итогам четырех месяцев 2020 г. прирост государственного сегмента рынка в денежном выражении составил 48%, а коммерческого сектора фармации — 12%. В упаковках коммерческий сектор вырос существеннее госсектора, на 13% и 10% соответственно.
Суммарно рынок в денежном выражении за четыре месяца — это 576 млрд рублей, 65% из них — деньги потребителей. Из 35% доли госсектора 19% составляет льготное лекарственное обеспечение, 11% приходится на больницы, 5% — на обеспечение пациентов с редкими болезнями. Средняя сумма расходов россиян на лекарства (2552 рубля) выросла на 12% по сравнению с 2019 г.
По словам гендиректора AlphaRM Анны Ермолаевой, прирост частных расходов на лекарства вызвала коронавирусная инфекция. По итогам года она прогнозирует рост не более чем на 1%, потому что на рынке уже наблюдается спад продаж. Рост же в сегменте государственных закупок Ермолаева связывает, в основном, с реализацией нацпроекта по онкологическим заболеваниям, а не с COVID-19. Между тем, по результатам исследования, проведенного фармкомпанией STADA, 20% респондентов в России планировали запастись лекарствами на случай возврата к изоляционному режиму при второй волне эпидемии.