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Фармацевтический рынок России вырос на 23% в денежном выражении

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Российский фармацевтический рынок вырос за первые четыре месяца в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. на 23% в денежном выражении. Расходы россиян на лекарственные препараты за это время увеличились до 2,5 тысяч рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании AlphaRM.

По сведениям, предоставленным компанией AlphaRM, по итогам четырех месяцев 2020 г. прирост государственного сегмента рынка в денежном выражении составил 48%, а коммерческого сектора фармации — 12%. В упаковках коммерческий сектор вырос существеннее госсектора, на 13% и 10% соответственно.

Суммарно рынок в денежном выражении за четыре месяца — это 576 млрд рублей, 65% из них — деньги потребителей. Из 35% доли госсектора 19% составляет льготное лекарственное обеспечение, 11% приходится на больницы, 5% — на обеспечение пациентов с редкими болезнями. Средняя сумма расходов россиян на лекарства (2552 рубля) выросла на 12% по сравнению с 2019 г.

По словам гендиректора AlphaRM Анны Ермолаевой, прирост частных расходов на лекарства вызвала коронавирусная инфекция. По итогам года она прогнозирует рост не более чем на 1%, потому что на рынке уже наблюдается спад продаж. Рост же в сегменте государственных закупок Ермолаева связывает, в основном, с реализацией нацпроекта по онкологическим заболеваниям, а не с COVID-19. Между тем, по результатам исследования, проведенного фармкомпанией STADA, 20% респондентов в России планировали запастись лекарствами на случай возврата к изоляционному режиму при второй волне эпидемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных