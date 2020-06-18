Китайский онлайн-ритейлер JD.com привлек $3,85 млрд на бирже Гонконга
Китайская группа компаний, специализирующаяся на электронной коммерции, JD.com привлекла $3,85 млрд в ходе вторичного листинга на Гонконгской бирже. Акции онлайн-ритейлера выросли на 5,8% до $30,84 за акцию на торгах в четверг, 18 июня, пишет The Financial Times.
На вторичном листинге JD.com предложила покупателям 133 млн новых акций по цене 226 гонконгских долларов каждая. В дальнейшем сумма привлечения может вырасти до $4,3 млрд за счет опциона на увеличение размера сделки для банков. Совместными спонсорами листинга стали Bank of America, UBS и Citic Securities.
Ранее еще одна китайская интернет-компания – NetEase – привлекла при вторичном размещении в Гонконге около $2,7 млрд. Исполнительный директор JD.com Сюй Лэй отметил, что компания пришла в Гонконг с абсолютной уверенностью «в Китае и будущем китайской экономики».
В 2014 г. компания провела листинг на американской бирже Nasdaq, и ее акции торгуются там. Однако в США растут угрозы делистинга для китайских компаний, которые не предоставляют прозрачной аудиторской отчетности. JD.com создали в 1998 г., ее штаб-квартира находится в Пекине.