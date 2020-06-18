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Китайский онлайн-ритейлер JD.com привлек $3,85 млрд на бирже Гонконга

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Китайская группа компаний, специализирующаяся на электронной коммерции, JD.com привлекла $3,85 млрд в ходе вторичного листинга на Гонконгской бирже. Акции онлайн-ритейлера выросли на 5,8% до $30,84 за акцию на торгах в четверг, 18 июня, пишет The Financial Times.

На вторичном листинге JD.com предложила покупателям 133 млн новых акций по цене 226 гонконгских долларов каждая. В дальнейшем сумма привлечения может вырасти до $4,3 млрд за счет опциона на увеличение размера сделки для банков. Совместными спонсорами листинга стали Bank of America, UBS и Citic Securities.

Ранее еще одна китайская интернет-компания – NetEase – привлекла при вторичном размещении в Гонконге около $2,7 млрд. Исполнительный директор JD.com Сюй Лэй отметил, что компания пришла в Гонконг с абсолютной уверенностью «в Китае и будущем китайской экономики».

В 2014 г. компания провела листинг на американской бирже Nasdaq, и ее акции торгуются там. Однако в США растут угрозы делистинга для китайских компаний, которые не предоставляют прозрачной аудиторской отчетности. JD.com создали в 1998 г., ее штаб-квартира находится в Пекине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных