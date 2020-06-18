Китайский онлайн-ритейлер JD.com привлек $3,85 млрд на бирже Гонконга

В 2014 г. компания провела листинг на американской бирже Nasdaq, и ее акции торгуются там. Однако в США растут угрозы делистинга для китайских компаний, которые не предоставляют прозрачной аудиторской отчетности. JD.com создали в 1998 г., ее штаб-квартира находится в Пекине.