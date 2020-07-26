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Семья миллиардера Саркисова компенсирует ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

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Совладелец группы «РЕСО», миллиардер Сергей Саркисов заявил, что ему стыдно за вандалов в Москве, которые «решивших проявить свое национальное самосознание насилием и разрушением», передает РБК заявление семьи Саркисовых и «Ассамблеи армян». Он заявил, что его семья готова возместить ущерб, который армяне нанесли азербайджанским предпринимателям в городе.

Саркисов призвал представителей армянской и азербайджанской интеллигенции «вразумить вандалов и экстремистов». Насилие на национальной почве, которое проходит в последние дни — это недопустимое неуважение к России. Саркисов сравнил страну с домом, «в котором вас приняли, дали возможность жить и работать».

12 июля на границе Армении и Азербайджана произошли столкновения, страны обвинили друг друга в эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Параллельно в Москве и в других городах начались столкновения между представителями армянской и азербайджанской диаспор.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных