Семья миллиардера Саркисова компенсирует ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец группы «РЕСО», миллиардер Сергей Саркисов заявил, что ему стыдно за вандалов в Москве, которые «решивших проявить свое национальное самосознание насилием и разрушением», передает РБК заявление семьи Саркисовых и «Ассамблеи армян». Он заявил, что его семья готова возместить ущерб, который армяне нанесли азербайджанским предпринимателям в городе.