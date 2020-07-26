Семья миллиардера Саркисова компенсирует ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец группы «РЕСО», миллиардер Сергей Саркисов заявил, что ему стыдно за вандалов в Москве, которые «решивших проявить свое национальное самосознание насилием и разрушением», передает РБК заявление семьи Саркисовых и «Ассамблеи армян». Он заявил, что его семья готова возместить ущерб, который армяне нанесли азербайджанским предпринимателям в городе.
Саркисов призвал представителей армянской и азербайджанской интеллигенции «вразумить вандалов и экстремистов». Насилие на национальной почве, которое проходит в последние дни — это недопустимое неуважение к России. Саркисов сравнил страну с домом, «в котором вас приняли, дали возможность жить и работать».
12 июля на границе Армении и Азербайджана произошли столкновения, страны обвинили друг друга в эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Параллельно в Москве и в других городах начались столкновения между представителями армянской и азербайджанской диаспор.