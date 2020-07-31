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Moody’s оценило финансовую устойчивость «Роснефти» на фоне падения цен на нефть

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Уровень ликвидности «Роснефти» достаточен для выплаты долга, финансирования инвестпрограммы и выплаты дивидендов в ближайший год, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody’s.

Как отметили аналитики агентства, по состоянию на 31 марта 2020 года ликвидность «Роснефти» состояла из денежных средств в размере 265 млрд руб., краткосрочных депозитов на 79 млрд руб., кредитных линий, ликвидных краткосрочных инвестиций и прогнозируемого операционного денежного потока в размере более 950 млрд руб в течение ближайших 12 месяцев. 

«Данного уровня ликвидности достаточно для исполнения кредитных обязательств на сумму около 970 млрд руб., осуществления капитальных инвестиций на уровне 800 млрд руб. и выплату дивидендов за этот период», — написали авторы отчета, отметив, что по уровню долговой нагрузки (отношение остаточного денежного потока к чистому долгу) «Роснефть» обгоняет своего американского конкурента — ExxonMobil. По итогам последних 12 месяцев данный показатель у российской компании был на уровне 21%, у американской — 19,5%.

В Moody’s отметили, что себестоимость добычи углеводородов у «Роснефти» в первом квартале 2020 года оставалась на «очень низком уровне в долларовом выражении» — $2,9 за баррель нефтяного эквивалента. Совокупная себестоимость добычи у компании ниже $10 за баррель нефтяного эквивалента, что позволяет «поддерживать рентабельность компании в стрессовых сценариях по ценам на нефть», отметили аналитики агентства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных