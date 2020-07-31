Moody’s оценило финансовую устойчивость «Роснефти» на фоне падения цен на нефть

«Данного уровня ликвидности достаточно для исполнения кредитных обязательств на сумму около 970 млрд руб., осуществления капитальных инвестиций на уровне 800 млрд руб. и выплату дивидендов за этот период», — написали авторы отчета, отметив, что по уровню долговой нагрузки (отношение остаточного денежного потока к чистому долгу) «Роснефть» обгоняет своего американского конкурента — ExxonMobil. По итогам последних 12 месяцев данный показатель у российской компании был на уровне 21%, у американской — 19,5%.