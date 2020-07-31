Moody’s оценило финансовую устойчивость «Роснефти» на фоне падения цен на нефть
Уровень ликвидности «Роснефти» достаточен для выплаты долга, финансирования инвестпрограммы и выплаты дивидендов в ближайший год, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody’s.
Как отметили аналитики агентства, по состоянию на 31 марта 2020 года ликвидность «Роснефти» состояла из денежных средств в размере 265 млрд руб., краткосрочных депозитов на 79 млрд руб., кредитных линий, ликвидных краткосрочных инвестиций и прогнозируемого операционного денежного потока в размере более 950 млрд руб в течение ближайших 12 месяцев.
«Данного уровня ликвидности достаточно для исполнения кредитных обязательств на сумму около 970 млрд руб., осуществления капитальных инвестиций на уровне 800 млрд руб. и выплату дивидендов за этот период», — написали авторы отчета, отметив, что по уровню долговой нагрузки (отношение остаточного денежного потока к чистому долгу) «Роснефть» обгоняет своего американского конкурента — ExxonMobil. По итогам последних 12 месяцев данный показатель у российской компании был на уровне 21%, у американской — 19,5%.
В Moody’s отметили, что себестоимость добычи углеводородов у «Роснефти» в первом квартале 2020 года оставалась на «очень низком уровне в долларовом выражении» — $2,9 за баррель нефтяного эквивалента. Совокупная себестоимость добычи у компании ниже $10 за баррель нефтяного эквивалента, что позволяет «поддерживать рентабельность компании в стрессовых сценариях по ценам на нефть», отметили аналитики агентства.