Apple уступила первое место на рынке смартфонов в Китае

По данным агентства, iPhone сдает позиции на китайском рынке, поскольку не отвечает современным запросам пользователей: ключевым фактором стало отсутствие поддержки 5G. В июне 2020 г. в Китае было произведено 17,51 млн 5G-смартфонов, что составило 61,2% от общего объема произведенных устройств, а количество пользователей сетей 5G перевалило за 100 млн. «Huawei заняла ведущую позицию на рынке, потому что предлагает широкий спектр моделей современных смартфонов с поддержкой 5G по доступной цене. Многие пользователи переключились на Huawei, чтобы иметь доступ к 5G-сети», – рассказал The Global Times аналитик Сян Лиган.