Apple уступила первое место на рынке смартфонов в Китае
Американская компания Apple больше не является крупнейшим брендом смартфонов в Китае. Количество пользователей iPhone в Китае сократилось на 1,9% до 21,6% по сравнению с прошлым годом, сообщает SCMP со ссылкой на китайское исследовательское агентство QuestMobile. За этот же период доля пользователей смартфонов Huawei увеличилась на 4,7% до 26,3%, что делает компанию лидером в Китае по доле рынка.
По данным агентства, iPhone сдает позиции на китайском рынке, поскольку не отвечает современным запросам пользователей: ключевым фактором стало отсутствие поддержки 5G. В июне 2020 г. в Китае было произведено 17,51 млн 5G-смартфонов, что составило 61,2% от общего объема произведенных устройств, а количество пользователей сетей 5G перевалило за 100 млн. «Huawei заняла ведущую позицию на рынке, потому что предлагает широкий спектр моделей современных смартфонов с поддержкой 5G по доступной цене. Многие пользователи переключились на Huawei, чтобы иметь доступ к 5G-сети», – рассказал The Global Times аналитик Сян Лиган.
Кроме того, некоторые функции iPhone недоступны или неинтересны китайским пользователям. Например, сервисы iTunes Movies и Apple Arcade не поддерживаются в стране. По словам Бена Томпсона, автора новостной рассылки и одноименного подкаста о технологиях Stratechery, приложение iMessage менее популярно, чем WeChat, с помощью которого можно не только отправлять сообщения, но и совершать видеозвонки и оплачивать покупки.
Еще одной причиной потери лидерства iPhone, по мнению аналитиков, могла стать торговая война США и Китая. Соединенные Штаты, а вслед за ними и Великобритания запретили использование оборудования Huawei в создании инфраструктуры сетей 5G. По словам Сяна Лигана, многие покупатели смартфонов считают это несправедливым и хотят поддержать китайских производителей.
Однако iPhone остается самым покупаемым смартфоном у определенной аудитории: по данным QuestMobile, более половины всех пользователей смартфона – люди 41‒45 лет, проживающие в городах Китая с самым высоким уровнем жизни (например, в Пекине и Шанхае). Средний возраст пользователей Huawei – от 25 до 40 лет.
Apple может начать выпуск 5G-смартфонов в два этапа, сообщает Forbes со ссылкой на источники в компании. Первыми смартфонами с поддержкой сетей 5G могут стать iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro.