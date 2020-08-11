Зеленский легализовал игорный бизнес на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр на территории страны, сообщает пресс-служба президента. Документ определяет правовые основы легализации игорного бизнеса.
В частности, документ содержит перечень видов деятельности в этой сфере: организация азартных игр в казино, в том числе через интернет, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, организация азартных игр в залах игровых автоматов, выпуск и проведение лотерей, покер через интернет и лицензирование деятельности в сфере азартных игр.
Уточняется, что залы игровых автоматов могут размещаться только в гостиницах категории «три», «четыре» и «пять звезд». При этом запрещено размещать игровые автоматы в помещениях органов государственной власти, зданиях культовых сооружений и ближе чем в 500 м от учебных заведений. Кроме того, устанавливается ограничение по количеству игровых автоматов.
Документ устанавливает требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр: уставный капитал компании должен составлять не менее 30 млн грн. Законом также предусматривается выдача лицензии на организацию и проведение азартных игр. Согласно документу, требования к возрасту игрока — 21 год и более. Также создается реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям.
Как отмечается в сообщении пресс-службы, за нарушение законодательства в сфере игорного бизнеса предусмотрена финансовая, административная и уголовная ответственность.