Зеленский легализовал игорный бизнес на Украине

Уточняется, что залы игровых автоматов могут размещаться только в гостиницах категории «три», «четыре» и «пять звезд». При этом запрещено размещать игровые автоматы в помещениях органов государственной власти, зданиях культовых сооружений и ближе чем в 500 м от учебных заведений. Кроме того, устанавливается ограничение по количеству игровых автоматов.