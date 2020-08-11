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Зеленский легализовал игорный бизнес на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр на территории страны, сообщает пресс-служба президента. Документ определяет правовые основы легализации игорного бизнеса.

В частности, документ содержит перечень видов деятельности в этой сфере: организация азартных игр в казино, в том числе через интернет, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, организация азартных игр в залах игровых автоматов, выпуск и проведение лотерей, покер через интернет и лицензирование деятельности в сфере азартных игр.

Уточняется, что залы игровых автоматов могут размещаться только в гостиницах категории «три», «четыре» и «пять звезд». При этом запрещено размещать игровые автоматы в помещениях органов государственной власти, зданиях культовых сооружений и ближе чем в 500 м от учебных заведений. Кроме того, устанавливается ограничение по количеству игровых автоматов.

Документ устанавливает требования к финансовому состоянию организаторов азартных игр: уставный капитал компании должен составлять не менее 30 млн грн. Законом также предусматривается выдача лицензии на организацию и проведение азартных игр. Согласно документу, требования к возрасту игрока — 21 год и более. Также создается реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, за нарушение законодательства в сфере игорного бизнеса предусмотрена финансовая, административная и уголовная ответственность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных