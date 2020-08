FT узнала о переговорах Oracle о покупке доли в TikTok

31 июля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok. По данным источников издания, корпорация проводит консультации о возможности сделки. 23 июля The Information сообщало, что покупкой доли в приложении заинтересовались несколько американских инвесторов. Среди вероятных покупателей назывались General Atlantic и Sequoia Capital.