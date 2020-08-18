FT узнала о переговорах Oracle о покупке доли в TikTok

В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам. Кроме того, еще в ноябре 2019 г. Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) начал расследование в отношении ByteDance за покупку американского сервиса Musical.ly за $1 млрд без разрешения регулятора.