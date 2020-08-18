FT узнала о переговорах Oracle о покупке доли в TikTok
Американская технологическая компания Oracle начала предварительные переговоры о покупке доли в китайском сервисе TikTok для продолжения его работы в США, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
«По словам источников, технологическая компания провела предварительные переговоры с китайским владельцем TikTok, ByteDance, и серьезно рассматривала возможность приобретения приложений в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии», – говорится в публикации.
Как сообщили собеседники издания, Oracle уже работала с группой американских инвесторов, которые владеют долями в ByteDance, включая General Atlantic и Sequoia Capital.
31 июля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Microsoft может купить у ByteDance долю в TikTok. По данным источников издания, корпорация проводит консультации о возможности сделки. 23 июля The Information сообщало, что покупкой доли в приложении заинтересовались несколько американских инвесторов. Среди вероятных покупателей назывались General Atlantic и Sequoia Capital.
В США полагают, что приложение может передавать информацию о пользователях китайским спецслужбам. Кроме того, еще в ноябре 2019 г. Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) начал расследование в отношении ByteDance за покупку американского сервиса Musical.ly за $1 млрд без разрешения регулятора.
3 августа президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить TikTok на территории страны, если оно не будет продано американской компании до 15 сентября.
7 августа президент США подписал два указа, которые запрещают гражданам США заключать сделки и осуществлять транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами. Эти компании владеют сервисом коротких видео TikTok и мессенджером WeChat. Указы опубликованы на официальном сайте Белого дома. Приказы вступят в силу через 45 дней, то есть 20 сентября.