S&P дало прогноз по росту EBITDA «Роснефти» почти в два раза в 2021 году
Показатель EBITDA (прибыль до налогов, процентов, амортизации и износа) «Роснефти» может вырасти примерно в два раза в 2021 г. по сравнению с прогнозируемым показателем 2020 г., говорится в обзоре международного кредитного агентства Standard & Poor’s.
В частности, в базовом сценарии S&P ожидает, что в 2020 г. EBITDA компании будет на уровне 700‒900 млрд руб. при средней цене на нефть в $30 за баррель, в 2021 г. аналитики прогнозируют рост до 1,5‒1,7 трлн при средней цене за баррель на уровне $50. Коэффициент долговой нагрузки, «скорректированный долг / EBITDA», сократится с 5 в 2020 г. примерно до 3 в 2021-м, ожидают аналитики.
Уровень ликвидности «Роснефти» находится на адекватном уровне, о чем свидетельствуют «прогресс в работе с краткосрочной задолженностью, значительные резервы наличных средств и кредитные линии». В этой связи агентство не меняло рейтинг компании, который находится на суверенном уровне BBB-, прогноз «стабильный».
Аналитики S&P ожидают значительного роста долговой нагрузки компании в 2020 г. с последующим восстановлением в 2021 г. за счет роста цен на нефть и реализации финансовой политики «Роснефти». В частности, «Роснефть» рассчитывает сократить капитальные затраты до 750 млрд руб. в 2020 г., что вместе с дивидендной политикой (выплата 50% чистой прибыли) должно помочь компании сохранить денежные средства и уровень долговой нагрузки выше порога понижения рейтинга.
S&P также считает, что у компании сильные конкурентные позиции на рынке, в том числе за счет низких удельных затрат на добычу. Standard & Poor’s напоминает, что существенные запасы углеводородов компании распределены по основным нефтяным провинциям России. При этом существует значительный потенциал роста газовых проектов в ближайшие несколько лет, в частности проекта «Роспан».
По данным S&P, бизнес-риск «Роснефти» находится на более комфортном уровне, чем у «Лукойла» и «Газпром нефти». «Это связано, главным образом, с большим масштабом бизнеса “Роснефти”, которую с точки зрения уровня добычи релевантнее сравнивать с BP или Total», ‒ указано в обзоре.