S&P дало прогноз по росту EBITDA «Роснефти» почти в два раза в 2021 году

В частности, в базовом сценарии S&P ожидает, что в 2020 г. EBITDA компании будет на уровне 700‒900 млрд руб. при средней цене на нефть в $30 за баррель, в 2021 г. аналитики прогнозируют рост до 1,5‒1,7 трлн при средней цене за баррель на уровне $50. Коэффициент долговой нагрузки, «скорректированный долг / EBITDA», сократится с 5 в 2020 г. примерно до 3 в 2021-м, ожидают аналитики.