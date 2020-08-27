Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Выручка HeadHunter снизилась впервые за пять лет

Ведомости

Выручка крупнейшего рекрутингового портала в рунете HeadHunter сократилась во II квартале 2020 года на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,53 млрд руб, следует из сообщения компании. Снижение выручки портала зафиксировано впервые с 2015 года. 

Основная доля выручки компании приходится на Россию – 1,42 млрд руб., что на 19,1% ниже, чем в апреле-июне 2019 года. Скорректированная чистая прибыль HeadHunter во II квартале снизилась на 30,3%, до 412 млн руб. Скорректированная EBITDA за указанный период сократилась на 30,7%, до 685 млн руб., рентабельность по данному показателю составила 44,7% против 52% годом ранее. 

Снижение выручки в самой компании объясняют сокращением числа платящих клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса на фоне ограничительных мер из-за распространения коронавируса, а также в целом снижением деловой активности на фоне пандемии. 

В январе-июне 2020 года выручка HeadHunter снизилась на 1,6% и составила 3,52 млрд руб. При этом скорректированная чистая прибыль выросла на 6,3%, превысив 1 млрд руб. Скорректированная EBITDA за указанный период сократилась на 1,8%, до 1,73 млрд руб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных