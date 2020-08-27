Выручка HeadHunter снизилась впервые за пять лет
Выручка крупнейшего рекрутингового портала в рунете HeadHunter сократилась во II квартале 2020 года на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,53 млрд руб, следует из сообщения компании. Снижение выручки портала зафиксировано впервые с 2015 года.
Основная доля выручки компании приходится на Россию – 1,42 млрд руб., что на 19,1% ниже, чем в апреле-июне 2019 года. Скорректированная чистая прибыль HeadHunter во II квартале снизилась на 30,3%, до 412 млн руб. Скорректированная EBITDA за указанный период сократилась на 30,7%, до 685 млн руб., рентабельность по данному показателю составила 44,7% против 52% годом ранее.
Снижение выручки в самой компании объясняют сокращением числа платящих клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса на фоне ограничительных мер из-за распространения коронавируса, а также в целом снижением деловой активности на фоне пандемии.
В январе-июне 2020 года выручка HeadHunter снизилась на 1,6% и составила 3,52 млрд руб. При этом скорректированная чистая прибыль выросла на 6,3%, превысив 1 млрд руб. Скорректированная EBITDA за указанный период сократилась на 1,8%, до 1,73 млрд руб.