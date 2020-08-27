Выручка HeadHunter снизилась впервые за пять лет

Основная доля выручки компании приходится на Россию – 1,42 млрд руб., что на 19,1% ниже, чем в апреле-июне 2019 года. Скорректированная чистая прибыль HeadHunter во II квартале снизилась на 30,3%, до 412 млн руб. Скорректированная EBITDA за указанный период сократилась на 30,7%, до 685 млн руб., рентабельность по данному показателю составила 44,7% против 52% годом ранее.