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«Яндекс» сообщил о покупке рекламной платформы K50

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«Яндекс» покупает 100% платформы для автоматизации управления контекстной рекламой K50, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Сделка уже подписана, документы переданы в налоговую для регистрации. 

«Сделка позволит K50 масштабировать бизнес, используя технологии и инфраструктуру «Яндекса» для развития текущих и создания новых инструментов управления рекламой. «Яндекс», в свою очередь, поможет рекламодателям эффективнее использовать digital-каналы за счет продуктов K50, тем самым стимулируя рост доли интернет-рекламы на рынке», — объяснили в компании.

Пока К50 принадлежит венчурному фонду AddVenture Capital и менеджменту компании. После смены владельца  сотрудники K50 перейдут в «Яндекс» и продолжат развивать собственные продукты. Руководить ими будет нынешний генеральный директор К50 Мария Опритова.

К50 была основана в 2013 г. и является резидентом фонда «Сколково». Основной продукт компании — комплекс бизнес-инструментов для увеличения эффективности контекстной рекламы. На сегодняшний день клиентами К50 являются METRO, Билайн, OMD, MGCom и Realweb. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных