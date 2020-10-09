«Яндекс» сообщил о покупке рекламной платформы K50

«Сделка позволит K50 масштабировать бизнес, используя технологии и инфраструктуру «Яндекса» для развития текущих и создания новых инструментов управления рекламой. «Яндекс», в свою очередь, поможет рекламодателям эффективнее использовать digital-каналы за счет продуктов K50, тем самым стимулируя рост доли интернет-рекламы на рынке», — объяснили в компании.