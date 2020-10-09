«Яндекс» сообщил о покупке рекламной платформы K50
«Яндекс» покупает 100% платформы для автоматизации управления контекстной рекламой K50, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Сделка уже подписана, документы переданы в налоговую для регистрации.
«Сделка позволит K50 масштабировать бизнес, используя технологии и инфраструктуру «Яндекса» для развития текущих и создания новых инструментов управления рекламой. «Яндекс», в свою очередь, поможет рекламодателям эффективнее использовать digital-каналы за счет продуктов K50, тем самым стимулируя рост доли интернет-рекламы на рынке», — объяснили в компании.
Пока К50 принадлежит венчурному фонду AddVenture Capital и менеджменту компании. После смены владельца сотрудники K50 перейдут в «Яндекс» и продолжат развивать собственные продукты. Руководить ими будет нынешний генеральный директор К50 Мария Опритова.
К50 была основана в 2013 г. и является резидентом фонда «Сколково». Основной продукт компании — комплекс бизнес-инструментов для увеличения эффективности контекстной рекламы. На сегодняшний день клиентами К50 являются METRO, Билайн, OMD, MGCom и Realweb.