«Аэрофлот» возобновил полеты в Иран
«Аэрофлот» возобновил рейсы в Тегеран с 18 ноября. Они будут выполняться два раза в неделю, сообщила пресс-служба компании.
«Рейс SU0512 Москва — Тегеран будет выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Обратный рейс SU0513 будет совершаться по четвергам и воскресеньям», — говорится в сообщении.
Отмечается, что въезд иностранных граждан разрешается в соответствии с условиями визового режима, кроме следования с туристическими целями.
Ранее компания объявила о возобновлении рейсов в Гонконг с 19 ноября и Грецию с 21 ноября. 16 ноября «Аэрофлот» анонсировал возобновление полетов в Ниццу (Франция) и Ларнаку (Кипр).