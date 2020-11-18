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«Аэрофлот» возобновил полеты в Иран

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«Аэрофлот» возобновил рейсы в Тегеран с 18 ноября. Они будут выполняться два раза в неделю, сообщила пресс-служба компании.

«Рейс SU0512 Москва — Тегеран будет выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Обратный рейс SU0513 будет совершаться по четвергам и воскресеньям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что въезд иностранных граждан разрешается в соответствии с условиями визового режима, кроме следования с туристическими целями.

Ранее компания объявила о возобновлении рейсов в Гонконг с 19 ноября и Грецию с 21 ноября. 16 ноября «Аэрофлот» анонсировал возобновление полетов в Ниццу (Франция) и Ларнаку (Кипр).

Ранее по теме: «Аэрофлот» возобновит полеты в Грецию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных