Российские ТЦ оценили потери из-за коронавируса в 250 млрд рублей

«По информации, которую мы подготовили, в том числе, для Минэкономразвития и Минпромторга, падение выручки за период локдауна и последующие периоды составило для отрасли в районе 250 млрд рублей», – сказал Москаленко на пресс-конференции. По его словам, отрасль приблизится к восстановлению к концу 2021 г. и восстановится в начале 2022 г.