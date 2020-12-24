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Российские ТЦ оценили потери из-за коронавируса в 250 млрд рублей

Ведомости

Российские торговые центры потеряли около 250 млрд руб. выручки из-за вызванных коронавирусом ограничений, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко.

«По информации, которую мы подготовили, в том числе, для Минэкономразвития и Минпромторга, падение выручки за период локдауна и последующие периоды составило для отрасли в районе 250 млрд рублей», – сказал Москаленко на пресс-конференции. По его словам, отрасль приблизится к восстановлению к концу 2021 г. и восстановится в начале 2022 г.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина сообщила, что представители фитнес-индустрии по итогам 2020 г. потеряли 65 млрд руб. выручки из-за ограничений на работу в период пандемии коронавируса. В октябре руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что потери российской туристической отрасли от отсутствия иностранных туристов могут составить 600 млрд руб. по итогам года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных