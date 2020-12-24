Российские ТЦ оценили потери из-за коронавируса в 250 млрд рублей
Российские торговые центры потеряли около 250 млрд руб. выручки из-за вызванных коронавирусом ограничений, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко.
«По информации, которую мы подготовили, в том числе, для Минэкономразвития и Минпромторга, падение выручки за период локдауна и последующие периоды составило для отрасли в районе 250 млрд рублей», – сказал Москаленко на пресс-конференции. По его словам, отрасль приблизится к восстановлению к концу 2021 г. и восстановится в начале 2022 г.
Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина сообщила, что представители фитнес-индустрии по итогам 2020 г. потеряли 65 млрд руб. выручки из-за ограничений на работу в период пандемии коронавируса. В октябре руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что потери российской туристической отрасли от отсутствия иностранных туристов могут составить 600 млрд руб. по итогам года.