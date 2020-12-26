Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на ускоренное развитие IT-проектов

«Речь идет об оказании акселерационной поддержки компаниям – разработчикам в развитии инновационных проектов и помощи в выводе их продукции на внутренний рынок. Программы для этого уже разрабатывает Фонд развития интернет-инициатив», — говорится в сообщении.