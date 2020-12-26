Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на ускоренное развитие IT-проектов
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления субсидий на ускоренное развитие IT-проектов, сообщается на сайте правительства.
«Речь идет об оказании акселерационной поддержки компаниям – разработчикам в развитии инновационных проектов и помощи в выводе их продукции на внутренний рынок. Программы для этого уже разрабатывает Фонд развития интернет-инициатив», — говорится в сообщении.
В ближайшие три года правительство выделит на эти цели 750 млн руб. Отмечается, что помимо поддержки стартапов в комплекс мер государственной поддержки отрасли, разработанный по поручению президента России, входят новые налоговые режимы, программы по стимулированию спроса, развитие государственно-частного партнёрства и расширение кадровой базы.
Ранее президент России Владимир Путин подписал законопроект о налоговом маневре для IT-компаний. Согласно документу, с 2021 г. налог на прибыль снизят с 20 до 3%, а ставку страховых взносов ‒ с 14 до 7,6%.