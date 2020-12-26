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Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на ускоренное развитие IT-проектов

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления субсидий на ускоренное развитие IT-проектов, сообщается на сайте правительства.

«Речь идет об оказании акселерационной поддержки компаниям – разработчикам в развитии инновационных проектов и помощи в выводе их продукции на внутренний рынок. Программы для этого уже разрабатывает Фонд развития интернет-инициатив», — говорится в сообщении.

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В ближайшие три года правительство выделит на эти цели 750 млн руб. Отмечается, что помимо поддержки стартапов в комплекс мер государственной поддержки отрасли, разработанный по поручению президента России, входят новые налоговые режимы, программы по стимулированию спроса, развитие государственно-частного партнёрства и расширение кадровой базы.

Ранее президент России Владимир Путин подписал законопроект о налоговом маневре для IT-компаний. Согласно документу, с 2021 г. налог на прибыль снизят с 20 до 3%, а ставку страховых взносов ‒ с 14 до 7,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных