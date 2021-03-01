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«Коммерсантъ» узнал о возможном повышении цен на оливковое масло

Ведомости

Поставщики оливкового масла направили уведомление ритейлерам о повышении цен на свою продукцию, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к производителям, и источники в торговых сетях. 

Один из поставщиков рассказал изданию, что одна из причин роста цен на масло — ожидаемое снижение урожая оливок в Испании, на которую приходится около 50% производства оливок в мире. Снижение урожая на 10-30% ожидается также в Греции и Италии.

Согласно материалам Еврокомиссии, в январе 2021 г. оливковое масло Extra Virgin из Испании подорожало на 21% в годовом выражении, до 2,54 евро за 1 кг. Цена на масло из Италии выросла на 44,4%, до 4,75 евро за 1 кг, на масло из Греции — на 17,7%, до 2,57 евро.

Собеседник издания в крупной торговой сети сообщил, что новые заказы по импорту оливкового масла из Италии приходят с ростом цены на 6-15%, цены на греческое масло не менялись. В компании пояснили, что, по словам поставщика из Италии, в Европе вырос спрос на оливковое масло, поэтому приходится докупать сырье по завышенным ценам. Представитель другой сети отметил, что ритейлер получил заявление о повышении цен, но оно связано с курсом валют. 

Источник издания среди поставщиков рассказал, что сети не соглашаются на повышение цен на масло. В ГК «Эфко» (бренд «Слобода») отметили, что поставщики хотят повысить цены на 1-2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных