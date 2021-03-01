«Коммерсантъ» узнал о возможном повышении цен на оливковое масло

Собеседник издания в крупной торговой сети сообщил, что новые заказы по импорту оливкового масла из Италии приходят с ростом цены на 6-15%, цены на греческое масло не менялись. В компании пояснили, что, по словам поставщика из Италии, в Европе вырос спрос на оливковое масло, поэтому приходится докупать сырье по завышенным ценам. Представитель другой сети отметил, что ритейлер получил заявление о повышении цен, но оно связано с курсом валют.