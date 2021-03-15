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Гендиректор «Полюса» и его заместитель вошли в совет директоров «Детского мира»

Ведомости

Гендиректор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев, а также старший вице-президент по финансам и стратегии компании Михаил Стискин вошли в совет директоров ритейлера «Детский мир». Это следует из соответствующего решения собрания акционеров компаниии. 

«Акционеры "Детского мира" избрали новый состав совета директоров, в который вошли пять независимых членов совета директоров и четыре представителя мажоритарного акционера "Галф Инвестментс Лимитед" (Altus Capital), а также один неисполнительный директор», — говорится в сообщении. 

21 января фонд Altus Capital, будучи на тот момент крупнейшим акционером ритейлера, объявил о том, что Грачев и Стискин станут крупнейшими владельцами фонда Gulf Investments Limited, которому принадлежит 25% акций ПАО «Детский мир». Отмечалось, что закрытие сделки ожидается в ближайшее время «после выполнения определенных предварительных условий юридического характера».

«Полюс» — крупнейшая российская золотодобывающая компания, контролирующим акционером которой является компания PGIL с долей в 77,15%. Бенифициаром PGIL является Саид Керимов — сын сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Грачев и Стискин с 2013 г. работают в «Полюсе». До этого Грачев возглавлял «Уралкалий», а Стискин занимал должность управляющего директора Sberbank CIB, где он руководил отделом рыночного анализа компаний горно-металлургического сектора, указывается в сообщении Altus. 

До сентября 2020 г. основными владельцами «Детского мира» были АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ). Тогда они продали все акции ритейлера: им принадлежало 20,4% и 4,6%, сумма сделки составила 20,7 млрд руб. Основные покупатели бумаг – международные инвестиционные фонды из Великобритании и США, говорил представитель «Системы». В результате сделки «Детский мир» стал первой российской публичной компанией с 100% акций в свободном обращении.

В конце ноября Altus Capital заявил о планах покупки 29,9% «Детского мира» до 18 декабря. За пакет инвестфонд готов был предложить инвесторам до 35,4 млрд руб. — по 160 руб. за акцию. 11 декабря фонд заявил о том, что ограничится 25% и продлит срок оферты на покупку бумаг до 24 декабря. Таким образом, сумма покупки могла составить до 29,56 млрд руб. В сообщении фонда также говорится о намерении Gulf подать ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для получения предварительного согласия на увеличение доли в «Детском мире» до 29,9%. 

Altus Capital основан в 2014 г. партнерами UFG Wealth Management Ltd. Оксаной Кучурой и Дмитрием Кленовым. Он специализируется на инвестициях в компании, работающие в различных отраслях. Например, в 2019 г. Altus Capital в ходе допэмиссии приобрела 29,9% аптечной сети «36,6», а недавно сократила долю до 17,5%.

«Детский мир» — крупнейший российский продавец детских товаров. За 2020 г. консолидированная выручка сети выросла на 11% — до 142,9 млрд руб. год к году. На конец 2020 г. компания управляла 832 магазинами «Детский мир» в России, Казахстане и Белоруссии, а также 20 зоомагазинами «Зоозавр».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных