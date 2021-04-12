Segezha Group сообщила о планах провести IPO на Мосбирже
Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК «Система») планирует провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, чтобы привлечь от 30 млрд руб., и опцион доразмещения вторичных акций, говорится в сообщении на сайте компании.
«Ожидается, что первичный компонент предложения составит не менее 30 млрд руб. Привлеченные в ходе первичного предложения средства обеспечат капитал для дальнейшего роста, который будет направлен на финансирование инвестиционной программы компании и оптимизацию долговой нагрузки», — рассказали в Segezha Group.
Опцион доразмещения вторичных акций в объеме до 15% от размещаемых в ходе IPO бумаг будет предоставлен АФК «Система» или одной из ее дочерних компаний. При этом АФК «Система» останется основным акционером Segezha Group.
Бизнес-план Segezha Group с 2021 по 2025 гг. включает инвестиционные проекты с капиталовложениями на общую сумму 23 млрд руб., сообщили в компании. В данный момент на стадии реализации находятся пять проектов, тогда как еще четыре — на стадии разработки. Основными целями своих инвестиционных проектов Segezha Group называет увеличение производственных мощностей за счет модернизаций своих производств и строительства новых, а также запуск новых продуктов и снижение нагрузки компании на окружающую среду, в том числе благодаря повышению уровня использования отходов от основной деятельности производств и оптимизации потребления энергии.
Segezha Group является вертикально-интегрированной компанией по производству бумажной упаковки и другой лесопромышленной продукции. По данным аналитических компаний Fisher International и Vision Hunters, в 2020 г. она заняла первое место в России по производству бумаги для многослойных мешков и пиломатериалов. Выручка Segezha Group за прошлый год составила 69 млрд руб. после 58,5 млрд руб. в 2019 г.