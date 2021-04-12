Segezha Group сообщила о планах провести IPO на Мосбирже

Бизнес-план Segezha Group с 2021 по 2025 гг. включает инвестиционные проекты с капиталовложениями на общую сумму 23 млрд руб., сообщили в компании. В данный момент на стадии реализации находятся пять проектов, тогда как еще четыре — на стадии разработки. Основными целями своих инвестиционных проектов Segezha Group называет увеличение производственных мощностей за счет модернизаций своих производств и строительства новых, а также запуск новых продуктов и снижение нагрузки компании на окружающую среду, в том числе благодаря повышению уровня использования отходов от основной деятельности производств и оптимизации потребления энергии.