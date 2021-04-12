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Segezha Group сообщила о планах провести IPO на Мосбирже

Ведомости

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК «Система») планирует провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, чтобы привлечь от 30 млрд руб., и опцион доразмещения вторичных акций, говорится в сообщении на сайте компании.

«Ожидается, что первичный компонент предложения составит не менее 30 млрд руб. Привлеченные в ходе первичного предложения средства обеспечат капитал для дальнейшего роста, который будет направлен на финансирование инвестиционной программы компании и оптимизацию долговой нагрузки», — рассказали в Segezha Group.

Опцион доразмещения вторичных акций в объеме до 15% от размещаемых в ходе IPO бумаг будет предоставлен АФК «Система» или одной из ее дочерних компаний. При этом АФК «Система» останется основным акционером Segezha Group.

Бизнес-план Segezha Group с 2021 по 2025 гг. включает инвестиционные проекты с капиталовложениями на общую сумму 23 млрд руб., сообщили в компании. В данный момент на стадии реализации находятся пять проектов, тогда как еще четыре — на стадии разработки. Основными целями своих инвестиционных проектов Segezha Group называет увеличение производственных мощностей за счет модернизаций своих производств и строительства новых, а также запуск новых продуктов и снижение нагрузки компании на окружающую среду, в том числе благодаря повышению уровня использования отходов от основной деятельности производств и оптимизации потребления энергии.

Segezha Group является вертикально-интегрированной компанией по производству бумажной упаковки и другой лесопромышленной продукции. По данным аналитических компаний Fisher International и Vision Hunters, в 2020 г. она заняла первое место в России по производству бумаги для многослойных мешков и пиломатериалов. Выручка Segezha Group за прошлый год составила 69 млрд руб. после 58,5 млрд руб. в 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных