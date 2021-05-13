В России резко выросли продажи товаров для бега

Аналитики Wildberries и Ozon отметили, что рост продаж товаров для бега вызван ростом популярности официальных забегов, в том числе на «марафонские» и «ультрамарафонские» дистанции. В Decathlon рассказали, что наступление теплого сезона традиционно приводит к росту продаж товаров для спорта. По данным ритейлера, спрос на товары для бега вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 г. По мнению аналитиков, это может быть связано с ростом популярности активного образа жизни после режима ограничений.