В России резко выросли продажи товаров для бега
Продажи беговых кроссовок с 1 по 10 мая выросли почти втрое по сравнению с началом марта, когда начинает расти спрос на спорттовары, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ozon. Самыми популярными кроссовками для бега стали Adidas и Kalenji – торговая марка сети магазинов Decathlon.
По данным компании, за тот же период продажи кроссовок для бега по пересеченной местности выросли в 2,7 раза, футболок для бега – на 84%, фонариков – в 7 раз, поясов для бега – в 3,3 раза, напульсников – в 2,5 раза, держателей для телефонов – в 2,3 раза.
В Wildberries изданию сообщили, что в начале мая продажи обуви для бега выросли на 206% в годовом выражении. В апреле показатель вырос на 133% год к году. Продажи палок для скандинавской хотьбы увеличились на 91%, пульсометров – в 27 раз, очков – в 9 раз, беговых рюкзаков – в 5 раз.
Аналитики Wildberries и Ozon отметили, что рост продаж товаров для бега вызван ростом популярности официальных забегов, в том числе на «марафонские» и «ультрамарафонские» дистанции. В Decathlon рассказали, что наступление теплого сезона традиционно приводит к росту продаж товаров для спорта. По данным ритейлера, спрос на товары для бега вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 г. По мнению аналитиков, это может быть связано с ростом популярности активного образа жизни после режима ограничений.