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В России резко выросли продажи товаров для бега

Ведомости

Продажи беговых кроссовок с 1 по 10 мая выросли почти втрое по сравнению с началом марта, когда начинает расти спрос на спорттовары, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Ozon. Самыми популярными кроссовками для бега стали Adidas и Kalenji – торговая марка сети магазинов Decathlon.

По данным компании, за тот же период продажи кроссовок для бега по пересеченной местности выросли в 2,7 раза, футболок для бега – на 84%, фонариков – в 7 раз, поясов для бега – в 3,3 раза, напульсников – в 2,5 раза, держателей для телефонов – в 2,3 раза.

В Wildberries изданию сообщили, что в начале мая продажи обуви для бега выросли на 206% в годовом выражении. В апреле показатель вырос на 133% год к году. Продажи палок для скандинавской хотьбы увеличились на 91%, пульсометров – в 27 раз, очков – в 9 раз, беговых рюкзаков – в 5 раз.

Аналитики Wildberries и Ozon отметили, что рост продаж товаров для бега вызван ростом популярности официальных забегов, в том числе на «марафонские» и «ультрамарафонские» дистанции. В Decathlon рассказали, что наступление теплого сезона традиционно приводит к росту продаж товаров для спорта. По данным ритейлера, спрос на товары для бега вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 г. По мнению аналитиков, это может быть связано с ростом популярности активного образа жизни после режима ограничений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных