Оборот Ozon в I квартале вырос более чем вдвое

Оборот российского онлайн-ритейлера Ozon от продажи товаров и услуг в I квартале 2021 г. вырос на 135% в годовом выражении — до 74,2 млрд руб., сообщила компания. Количество заказов за указанный период достигло 34,1 млн, что на 161% больше, чем в I квартале прошлого года. Число активных продавцов маркетплейса составило 16 млн, что на 77% больше, чем в аналогичный период прошлого года.