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Оборот Ozon в I квартале вырос более чем вдвое

Ведомости

Оборот российского онлайн-ритейлера Ozon от продажи товаров и услуг в I квартале 2021 г. вырос на 135% в годовом выражении — до 74,2 млрд руб., сообщила компания. Количество заказов за указанный период достигло 34,1 млн, что на 161% больше, чем в I квартале прошлого года. Число активных продавцов маркетплейса составило 16 млн, что на 77% больше, чем в аналогичный период прошлого года. 

«Рост GMV (gross merchandise value, оборот от продаж — прим. ред.)в первом квартале составил 135%, что стало шестым кварталом подряд, когда рост GMV превысил 100%», — приводятся слова гендиректора Ozon Александра Шульгина в сообщении компании. 

Скорректированная EBITDA Ozon осталась отрицательной, и по сравнению с прошлым годом увеличилась с 4,5 млрд руб. до 4,9 млрд руб. Отношение скорректированной EBITDA к обороту от продаж, включая услуги, улучшилось до минус 6,5% по сравнению с минус 14,2% в I квартале 2020 г.

В этом году компания планирует выйти на рынок Белоруссии, отмечается в сообщении. Ozon будет развивать собственные каналы логистики и доставки в республике. 

В начале апреля Ozon сообщил о достигнутой договоренности по покупке «Оней Банка» у Совкомбанка для развития собственного финтех-направления. В случае согласования сделки Банком России она поможет ритейлеру «быстрее развивать новые продукты для своего финтех-направления и расширить целевой рынок». В феврале Ozon учредил микрофинансовую компанию «Озон кредит».

В конце 2020 г. компания провела IPO на американской бирже Nasdaq и Мосбирже, в ходе которого удалось привлечь $1,2 млрд. Средства, вырученные в ходе размещения, пойдут на развитие Ozon, говорил источник «Ведомостей», близкий к организаторам IPO.

Ozon — второй по обороту российский онлайн-ритейлер. Его ближайший конкурент — Wildberries. Владелица маркетплейса Татьяна Бакальчук также ранее объявила о покупке 100%  в «Банк Стандарт-кредит» для развития финтех-направления маркетплейса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных