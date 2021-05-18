Оборот Ozon в I квартале вырос более чем вдвое
Оборот российского онлайн-ритейлера Ozon от продажи товаров и услуг в I квартале 2021 г. вырос на 135% в годовом выражении — до 74,2 млрд руб., сообщила компания. Количество заказов за указанный период достигло 34,1 млн, что на 161% больше, чем в I квартале прошлого года. Число активных продавцов маркетплейса составило 16 млн, что на 77% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
«Рост GMV (gross merchandise value, оборот от продаж — прим. ред.)в первом квартале составил 135%, что стало шестым кварталом подряд, когда рост GMV превысил 100%», — приводятся слова гендиректора Ozon Александра Шульгина в сообщении компании.
Скорректированная EBITDA Ozon осталась отрицательной, и по сравнению с прошлым годом увеличилась с 4,5 млрд руб. до 4,9 млрд руб. Отношение скорректированной EBITDA к обороту от продаж, включая услуги, улучшилось до минус 6,5% по сравнению с минус 14,2% в I квартале 2020 г.
В этом году компания планирует выйти на рынок Белоруссии, отмечается в сообщении. Ozon будет развивать собственные каналы логистики и доставки в республике.
В начале апреля Ozon сообщил о достигнутой договоренности по покупке «Оней Банка» у Совкомбанка для развития собственного финтех-направления. В случае согласования сделки Банком России она поможет ритейлеру «быстрее развивать новые продукты для своего финтех-направления и расширить целевой рынок». В феврале Ozon учредил микрофинансовую компанию «Озон кредит».
В конце 2020 г. компания провела IPO на американской бирже Nasdaq и Мосбирже, в ходе которого удалось привлечь $1,2 млрд. Средства, вырученные в ходе размещения, пойдут на развитие Ozon, говорил источник «Ведомостей», близкий к организаторам IPO.
Ozon — второй по обороту российский онлайн-ритейлер. Его ближайший конкурент — Wildberries. Владелица маркетплейса Татьяна Бакальчук также ранее объявила о покупке 100% в «Банк Стандарт-кредит» для развития финтех-направления маркетплейса.