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«Райффайзенбанк» повысил прогноз по цене акций «Роснефти» более чем в 1,5 раза

Ведомости

«Райффайзенбанк» повысил целевую стоимость акций «Роснефти» на 62% — с 500 до 810 руб. за ценную бумагу, говорится в отчете банка. Целевая цена депозитарных расписок (GDR, равна одной акции) увеличена на 67% — с $6,6 до $11.

«Мы подтверждаем рекомендацию “покупать” для акции и повышаем целевую цену акций (до 810 руб. с 500 руб.) и депозитарных расписок (до $11 с $6,6) после включения параметров проекта “Восток ойл” в финансовую модель “Роснефти”. Мы считаем, что “Восток ойл” станет ключевым драйвером роста добычи и финансовых показателей “Роснефти” в долгосрочной перспективе», — указано в отчете. По оценке аналитиков банка, чистая приведенная стоимость (NPV) проекта «Восток ойл» составляет $88,9 млрд.

По прогнозу «Райффайзенбанка», EBITDA «Роснефти» увеличится с $16,6 млрд в 2020 году до $26,8 млрд в 2021 г., свободный денежный поток — до $11 млрд. Рост EBITDA положительно отразится на чистой прибыли и позволит выйти на показатель дивиденда на акцию в размере 38 руб. (доходность больше 7%).

В начале апреля целевую стоимость акций «Роснефти» повысили и аналитики Газпромбанка. По их прогнозу, котировки вырастут почти на 30% — с $7,8 до $10,1 за бумагу. Банк указывал, что акции «Роснефти» обладают существенным потенциалом роста за счет реализации проекта «Восток ойл».

В ходе февральской встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что проект «Восток Ойл» привлекает инвесторов и способствует притоку средств в акции нефтяной компании.

«Проект “Восток ойл” не только получил высокую оценку от аналитиков, но и привёл к притоку инвесторов в акции компании, что вызвало рост капитализации, и с начала 2020 г., когда на рынке появилась первая информация о проекте, акции демонстрируют опережающую динамику котировок в противоход даже общему падению на рынке, мы наблюдаем рост порядка на три процентных пункта», — сказал Сечин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных