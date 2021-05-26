«Райффайзенбанк» повысил прогноз по цене акций «Роснефти» более чем в 1,5 раза
«Райффайзенбанк» повысил целевую стоимость акций «Роснефти» на 62% — с 500 до 810 руб. за ценную бумагу, говорится в отчете банка. Целевая цена депозитарных расписок (GDR, равна одной акции) увеличена на 67% — с $6,6 до $11.
«Мы подтверждаем рекомендацию “покупать” для акции и повышаем целевую цену акций (до 810 руб. с 500 руб.) и депозитарных расписок (до $11 с $6,6) после включения параметров проекта “Восток ойл” в финансовую модель “Роснефти”. Мы считаем, что “Восток ойл” станет ключевым драйвером роста добычи и финансовых показателей “Роснефти” в долгосрочной перспективе», — указано в отчете. По оценке аналитиков банка, чистая приведенная стоимость (NPV) проекта «Восток ойл» составляет $88,9 млрд.
По прогнозу «Райффайзенбанка», EBITDA «Роснефти» увеличится с $16,6 млрд в 2020 году до $26,8 млрд в 2021 г., свободный денежный поток — до $11 млрд. Рост EBITDA положительно отразится на чистой прибыли и позволит выйти на показатель дивиденда на акцию в размере 38 руб. (доходность больше 7%).
В начале апреля целевую стоимость акций «Роснефти» повысили и аналитики Газпромбанка. По их прогнозу, котировки вырастут почти на 30% — с $7,8 до $10,1 за бумагу. Банк указывал, что акции «Роснефти» обладают существенным потенциалом роста за счет реализации проекта «Восток ойл».
В ходе февральской встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что проект «Восток Ойл» привлекает инвесторов и способствует притоку средств в акции нефтяной компании.
«Проект “Восток ойл” не только получил высокую оценку от аналитиков, но и привёл к притоку инвесторов в акции компании, что вызвало рост капитализации, и с начала 2020 г., когда на рынке появилась первая информация о проекте, акции демонстрируют опережающую динамику котировок в противоход даже общему падению на рынке, мы наблюдаем рост порядка на три процентных пункта», — сказал Сечин.