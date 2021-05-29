Правительство выделило 3,4 млрд рублей на стимулирование производства сои и рапса

Рост цен на продовольствие в мире отразился и на России. Осенью 2020 г. цена на сахар на отечественном рынке выросла на 71%, подсолнечное масло подорожало более чем на 23%, макаронные изделия — на 10,5%, хлебобулочные — на 6%. В декабре на это обратил внимание президент России Владимир Путин. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. В том же месяце Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания удорожания социально значимых продуктов. Они включали соглашения с производителями и поставщиками продовольствия о заморозке цен, а также ограничения на экспорт сельскохозяйственного сырья.