Правительство выделило 3,4 млрд рублей на стимулирование производства сои и рапса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2021 г. 3,42 млрд рублей на стимулирование производства сои и рапса, сообщается на сайте правительства.
Средства будут распределены между 40 регионами, их конечными получателями станут предприятия и ИП, которые занимаются выращиванием этих культур и их переработкой.
Отмечается, что данная мера стала очередным шагом по снижению цен на продовольствие, разработанного правительством по поручению президента России Владимира Путина.
Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO) ООН заявила о самом продолжительном за семь лет росте цен на продовольствие: он длится уже 11 месяцев. Индекс цен на продовольствие (FFPI) в апреле текущего года составил 120,9 п., что на 2 п. выше, чем в марте, и на 28,4 п. выше, чем в апреле 2020 г. Значение FFPI по оценкам FAO достигло максимума с 2014 г.
Рост цен на продовольствие в мире отразился и на России. Осенью 2020 г. цена на сахар на отечественном рынке выросла на 71%, подсолнечное масло подорожало более чем на 23%, макаронные изделия — на 10,5%, хлебобулочные — на 6%. В декабре на это обратил внимание президент России Владимир Путин. Глава государства назвал данную динамику попыткой подогнать внутренние цены под мировые, подчеркнув, что с этим явлением нужно бороться. В том же месяце Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания удорожания социально значимых продуктов. Они включали соглашения с производителями и поставщиками продовольствия о заморозке цен, а также ограничения на экспорт сельскохозяйственного сырья.