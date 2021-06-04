Сессия ПМЭФ: «Адаптация к климатическим изменениям: вызовы и возможности». Онлайн-трансляция
Петербургский международный экономический форум продолжает свою работу обсуждением влияния природных факторов на экономику в рамках дискуссии «Адаптация к климатическим изменениям: вызовы и возможности». Трансляция сессии начинается в 10:00.
О том, какие механизмы адаптации к изменениям климата необходимо реализовывать в десятилетней перспективе и как достичь «климатической нейтральности» производства без снижения темпов роста расскажут заместители председателя правительства РФ Виктория Абрамченко и Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре Вячеслав Фетисов и советник президента РФ Руслан Эдельгериев. Модератором дискуссии выступает председатель совета директоров «Бизнес ньюс медиа» (издатель «Ведомостей») Иван Еремин.
В дискуссии также примут участие заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец, ведущий исследователь Национального географического общества Энрик Сала, специальный советник генерального секретаря ООН по вопросам климата Селвин Чарльз Харт и председатель 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Алок Шарма.