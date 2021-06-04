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Сессия ПМЭФ: «Адаптация к климатическим изменениям: вызовы и возможности». Онлайн-трансляция

Ведомости

Петербургский международный экономический форум продолжает свою работу обсуждением влияния природных факторов на экономику в рамках дискуссии «Адаптация к климатическим изменениям: вызовы и возможности». Трансляция сессии начинается в 10:00.

О том, какие механизмы адаптации к изменениям климата необходимо реализовывать в десятилетней перспективе и как достичь «климатической нейтральности» производства без снижения темпов роста расскажут заместители председателя правительства РФ Виктория Абрамченко и Александр Новак, министр экономического развития Максим Решетников, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре Вячеслав Фетисов и советник президента РФ Руслан Эдельгериев. Модератором дискуссии выступает председатель совета директоров «Бизнес ньюс медиа» (издатель «Ведомостей») Иван Еремин.

В дискуссии также примут участие заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец, ведущий исследователь Национального географического общества Энрик Сала, специальный советник генерального секретаря ООН по вопросам климата Селвин Чарльз Харт и председатель 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Алок Шарма.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных