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Медицинская «дочка» General Electric локализует производство в России

Ведомости

Структура госкорпорации «Росатом» — «Русатом Хелскеа» займется производством медицинского оборудования GE Healthcare — «дочки» американской компании General Electric (выпускает локомотивы, энергетические установки, авиационные двигатели и другую технику). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель российской компании. Такое соглашение стороны подписали на Петербургском экономическом форуме 4 июня.

Оно предполагает, в частности, локализацию производства трех моделей магнитно-резонансных томографов GE Healthcare — Signa Creator, Signa Explorer и Signa Voyager, используемых для диагностики онкологических, кардиологических и других заболеваний.

Проект будет реализован на площадке входящего в «Русатом Хелскеа» Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации, планируется, что выпуск оборудования будет налажен уже в 2022 г., уточнил представитель структуры госкорпорации. На предприятии будет выпускаться до 50 томографов всех трех видов ежегодно, общая сумма инвестиций составит $8,5 млн. Сколько вложит каждая из сторон, представитель «Русатом Хелскеа» не уточнил. При этом собеседник «Ведомостей» отметил, что указанные модели томографов являются самыми востребованными на медицинском рынке.

Согласно последним данным научно-технического центра «Медитэкс», в 2019 г. емкость российского медоборудования составила 305 млрд руб. — на 6% больше, чем годом ранее. При этом доля российских производителей на этом рынке составила 24%. В мае этого года Минпромторг опубликовал проект постановления правительства, вводящий балльную систему подтверждения отечественного происхождения сложной медицинской техники, в том числе томографов.

Начисление баллов будет зависеть от количества и сложности применяемых в медприборах российских компонентов и программных продуктов. Такая система будет способствовать развитию российской медицинской промышленности, говорится в пояснительной записке к документу. Кроме этого, в стране уже действует так называемое правило «третий лишний», в рамках которого продукция иностранного производителя снимается с торгов при наличии двух аналогичных предложений от российских участников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных