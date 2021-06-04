Медицинская «дочка» General Electric локализует производство в России

Проект будет реализован на площадке входящего в «Русатом Хелскеа» Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации, планируется, что выпуск оборудования будет налажен уже в 2022 г., уточнил представитель структуры госкорпорации. На предприятии будет выпускаться до 50 томографов всех трех видов ежегодно, общая сумма инвестиций составит $8,5 млн. Сколько вложит каждая из сторон, представитель «Русатом Хелскеа» не уточнил. При этом собеседник «Ведомостей» отметил, что указанные модели томографов являются самыми востребованными на медицинском рынке.