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Мировые цены на кофе растут на фоне засухи в Бразилии

Ведомости

Цены на кофейные зерна растут и могут привести к удорожанию напитка по всему миру на фоне того, что Бразилия, крупнейший производитель кофе в мире, столкнулась с засухой — одной из сильнейших за последнее столетие, пишет The Wall Street Journal.

Так, стоимость кофе арабика — основного вида, производимого в бразилии — за последний месяц выросла до максимального значения с 2016 года. Цены на фьючерсы зерен кофе сорта арабика в ходе торгов в Нью-Йорке увеличились на 18% в течение трех последних месяцев — до $1,51 за фунт (0,45 кг).

Бразильские фермеры ожидают сильнейшего за 20 лет сокращения урожая из-за засухи. Ожидалось, что после обильного урожая в 2021 году показатели 2021 года окажутся слабее, однако положение усугубилось из-за вредоносной для сельскохозяйственной деятельности погоды.

«Я выращиваю кофе уже более 50 лет, и я никогда не видел столь сильной засухи... Обычно, чтобы собрать кофе, у меня уходит три месяца, в этом году на это ушел месяц», — сказала выращивающая кофе фермер Кристина Валле.

Согласно прогнозу министерства сельского хозяйства США, урожай кофе в Бразилии в этом году упадет на 15 млн 132-футовых мешков в сравнении с 2020 годом, что станет самым существенным годовым снижением с 2003 года.

При этом нидерландский Rabobank ожидает сокращения урожая кофе в Бразилии на 17 млн мешков, в то время как компания ED&F Man, которая контролирует одного из крупнейших трейдеров кофе в мире Volcafe, ожидает сокращения урожая на 23 млн мешков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных