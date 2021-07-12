Мировые цены на кофе растут на фоне засухи в Бразилии
Цены на кофейные зерна растут и могут привести к удорожанию напитка по всему миру на фоне того, что Бразилия, крупнейший производитель кофе в мире, столкнулась с засухой — одной из сильнейших за последнее столетие, пишет The Wall Street Journal.
Так, стоимость кофе арабика — основного вида, производимого в бразилии — за последний месяц выросла до максимального значения с 2016 года. Цены на фьючерсы зерен кофе сорта арабика в ходе торгов в Нью-Йорке увеличились на 18% в течение трех последних месяцев — до $1,51 за фунт (0,45 кг).
Бразильские фермеры ожидают сильнейшего за 20 лет сокращения урожая из-за засухи. Ожидалось, что после обильного урожая в 2021 году показатели 2021 года окажутся слабее, однако положение усугубилось из-за вредоносной для сельскохозяйственной деятельности погоды.
«Я выращиваю кофе уже более 50 лет, и я никогда не видел столь сильной засухи... Обычно, чтобы собрать кофе, у меня уходит три месяца, в этом году на это ушел месяц», — сказала выращивающая кофе фермер Кристина Валле.
Согласно прогнозу министерства сельского хозяйства США, урожай кофе в Бразилии в этом году упадет на 15 млн 132-футовых мешков в сравнении с 2020 годом, что станет самым существенным годовым снижением с 2003 года.
При этом нидерландский Rabobank ожидает сокращения урожая кофе в Бразилии на 17 млн мешков, в то время как компания ED&F Man, которая контролирует одного из крупнейших трейдеров кофе в мире Volcafe, ожидает сокращения урожая на 23 млн мешков.