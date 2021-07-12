Мировые цены на кофе растут на фоне засухи в Бразилии

«Я выращиваю кофе уже более 50 лет, и я никогда не видел столь сильной засухи... Обычно, чтобы собрать кофе, у меня уходит три месяца, в этом году на это ушел месяц», — сказала выращивающая кофе фермер Кристина Валле.