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Глава BP оценил финансовую и экологическую устойчивость «Роснефти»

Ведомости

«Роснефть» является устойчивой компанией с точки зрения финансов и экологии, заявил главный исполнительный директор BP Бернард Луни в интервью Bloomberg.

«Ее операционные затраты на добычу составляют меньше $3 на баррель. У BP этот показатель — в диапазоне $6-7/барр. Так что "Роснефть" очень устойчива с точки зрения затрат. И с экологической точки зрения интенсивность выбросов парниковых газов на баррель добытой нефти у нее лучше, чем у BP», — сказал он.

Луни отметил, что «Роснефть» до 2035 г. планирует сократить выбросы парниковых газов на 20-30%, при этом компания уже снизила летучие выбросы на 70-80% в 2019 г.

По словам Луни, «Роснефть» «очень внимательна к вопросам экологической повестки, как и все россияне».

«Роснефть», без сомнения, ключевая часть нашей компании и нашей стратегии», — сказал Луни, отвечая на вопрос о возможности продажи доли в «Роснефти» (19,75%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных