Глава BP оценил финансовую и экологическую устойчивость «Роснефти»

«Ее операционные затраты на добычу составляют меньше $3 на баррель. У BP этот показатель — в диапазоне $6-7/барр. Так что "Роснефть" очень устойчива с точки зрения затрат. И с экологической точки зрения интенсивность выбросов парниковых газов на баррель добытой нефти у нее лучше, чем у BP», — сказал он.