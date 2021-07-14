Глава BP оценил финансовую и экологическую устойчивость «Роснефти»
«Роснефть» является устойчивой компанией с точки зрения финансов и экологии, заявил главный исполнительный директор BP Бернард Луни в интервью Bloomberg.
«Ее операционные затраты на добычу составляют меньше $3 на баррель. У BP этот показатель — в диапазоне $6-7/барр. Так что "Роснефть" очень устойчива с точки зрения затрат. И с экологической точки зрения интенсивность выбросов парниковых газов на баррель добытой нефти у нее лучше, чем у BP», — сказал он.
Луни отметил, что «Роснефть» до 2035 г. планирует сократить выбросы парниковых газов на 20-30%, при этом компания уже снизила летучие выбросы на 70-80% в 2019 г.
По словам Луни, «Роснефть» «очень внимательна к вопросам экологической повестки, как и все россияне».
«Роснефть», без сомнения, ключевая часть нашей компании и нашей стратегии», — сказал Луни, отвечая на вопрос о возможности продажи доли в «Роснефти» (19,75%).